Melody se refugia en Sevilla tras su resultado en Eurovisión: «Han dicho muchas cosas que no son verdad»

La artista sevillana que representó a España en la 69ª edición del Festival de Eurovisión ha protagonizado un emotivo regreso a suelo español. Melody aterrizó en el aeropuerto de Málaga donde fue recibida calurosamente por decenas de seguidores que la esperaban entre aplausos, vítores y muestras de agradecimiento por su trabajo en el certamen internacional.

«Me he venido para acá porque hace mucho tiempo que no estoy sin mi niño. Ya hace dos semanas y me toca. Lo primero para mí era estar con mi hijo», expresó visiblemente emocionada la cantante, quien añadió: «Estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival».

La intérprete de 'Esa Diva' ha desmentido categóricamente los rumores que circulaban sobre su supuesta salida precipitada de Basilea (Suiza), sede de la competición este año. «Eso es mentira», afirmó tajante, adelantando que ofrecerá próximamente una rueda de prensa para aclarar todas las informaciones que considera incorrectas: «Han dicho muchas cosas que no es verdad. No os preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos. Me preguntaréis. Sabéis que yo os trato siempre gloria bendita».

La participación española en Eurovisión 2025 concluyó con un 24º puesto entre los 26 finalistas. Melody y su tema 'Esa Diva' cosecharon un total de 37 puntos, distribuidos entre las votaciones de los jurados profesionales y el televoto popular. Los jurados de varios países europeos depositaron su confianza en la propuesta española: Albania (10 puntos), Azerbaiyán (5), Francia (5), Malta (5) y Suecia (2). Por su parte, el televoto internacional aportó 10 puntos adicionales.

A pesar del resultado numérico, la artista valora positivamente su paso por el festival: «Yo valoro mi actuación. Creo que hemos hecho un trabajo muy bonito y creo que por encima de todo tiene que prevalecer el arte y la música que creo que mueve montañas». Además, destacó como aspecto positivo la unión que su candidatura ha generado entre los españoles: «He podido ver vídeos de los estadios y gracias a nuestra candidatura y a 'Esa Diva' se ha unido más el pueblo. Yo ya con eso me puedo dar con un acto en los dientes».

La polémica que rodeó la final eurovisiva

La celebración de la gran final estuvo envuelta en controversia cuando la organización del festival advirtió a RTVE sobre posibles sanciones económicas si los comentaristas Julia Varela y Tony Aguilar volvían a hacer referencias al conflicto en Gaza durante la retransmisión. Como respuesta, momentos antes del inicio de la emisión en La 1, la cadena pública española mostró un mensaje explícito: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina».

Ante la pregunta de si considera que factores políticos influyeron en el desarrollo del concurso, Melody prefirió aplazar su respuesta: «No te preocupes que te contestaré cuando hagamos la rueda de prensa», manifestó, dejando entrever que tiene mucho que decir al respecto en el futuro encuentro con los medios.

RTVE cuestiona el sistema de votación

Tras la conclusión del festival, la Corporación pública española ha anunciado que solicitará formalmente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen, la apertura de un debate sobre el formato actual del televoto. RTVE considera que el sistema podría estar viéndose afectado por los conflictos bélicos internacionales, lo que distorsionaría la esencia cultural que debería primar en el evento.

Según fuentes de la delegación española, otros países participantes se sumarán a esta petición. Además, España ha solicitado conocer la distribución detallada del voto emitido desde territorio español, es decir, cuántos votos recibió cada país por parte de los espectadores españoles. Actualmente, estos datos solo pueden conocerse tras una solicitud formal a la UER, que únicamente proporciona información sobre la cantidad total de votos y los métodos utilizados.

A pesar de la modesta posición en la clasificación final, la actuación de Melody ha generado un notable impacto en redes sociales y medios de comunicación españoles. Su interpretación de 'Esa Diva' congregó a más de 7,5 millones de espectadores frente a los televisores, alcanzando una cuota de pantalla superior al 53%, cifras que confirman el interés que sigue despertando el festival en España.

La artista andaluza, que saltó a la fama siendo una niña con su éxito «El baile del gorila», ha recuperado protagonismo mediático gracias a su participación eurovisiva. Su regreso a los escenarios internacionales ha sido valorado positivamente por críticos musicales, que destacan su evolución artística y madurez vocal.

Próximos proyectos y agenda musical

Tras el descanso familiar que ahora inicia en Málaga, Melody tiene previsto retomar su agenda de compromisos profesionales. Según ha trascendido, la cantante aprovechará el impulso mediático de Eurovisión para lanzar nuevos sencillos en los próximos meses y posiblemente un álbum completo antes de finalizar 2025.

Su participación en festivales veraniegos está prácticamente confirmada, aunque las fechas exactas aún no se han hecho públicas. El impacto internacional del certamen europeo también podría abrirle puertas para colaboraciones con artistas de otros países, siguiendo la estela de anteriores representantes españoles que han aprovechado la plataforma eurovisiva para expandir sus carreras más allá de nuestras fronteras.

La trayectoria de Melody continúa escribiéndose con este nuevo capítulo eurovisivo que, independientemente del resultado numérico, ha servido para reconectar a la artista con el público masivo y reposicionarla en el panorama musical español e internacional. Los próximos días serán clave para conocer, a través de la anunciada rueda de prensa, su valoración completa de la experiencia y los pormenores de su participación en uno de los eventos televisivos más seguidos del mundo.