¿Quieres saber si has acertado? Menorca - Es diari conoce ya los resultados. El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado el sábado 4 de enero de 2025 ha sido el 72566 de la serie 044. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del RESULTADO que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros. Además hay 4 segundos premios de 2.000 € al mes durante 10 años.

Número premiado:

72566 Serie:

044 Números adicionales: 24449 006 25334 049 75340 045 83073 052 El cupón ganador del primer premio del Sueldazo, que se celebran los sábados y domingos, está formado por un número de cinco cifras entre el 00.000 y el 99.999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la 1ª extracción. Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cuponazo son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Menorca - Es diari no se hace responsable en caso de errores u omisiones que pudieran existir en este artículo.