Microsoft ha confirmado que no ofrecerá su conferencia presencial habitual en la feria del Electronic Entertainment Expo (E3), que se celebrará del 13 al 16 de junio de este año, sino que ofrecerá una presentación 'online'.

Microsoft confirmó a finales de enero que regresaría a Los Ángeles para celebrar su evento anual de verano y hace unos días fijó una fecha para su evento anual de presentación de videojuegos, Xbox Games Showcase, previsto para el 11 de junio.

Sin embargo, ha anunciado ahora que no estará presencialmente en la popular feria de videojuegos, sino que formará parte de él de forma virtual y que retransmitirá de forma 'online' el Xbox Games Showcase, según ha adelantado un portavoz de la compañía a IGN.

En esta presentación, Microsoft habitualmente da a conocer las novedades de sus estudios de videojuegos, sus consolas de última generación, Xbox Series X|S, y su servicio de suscripción Game Pass. Este año, además, contará con una presentación adicional centrada en Starfield, desarrollado por los creadores de Fallout 4 y Skyrim.

Microsoft se une así a Nintendo, que confirmó a finales de febrero que no asistiría al evento porque «no entraba en sus planes», una ausencia de la que ya se había rumoreado días antes, junto con la de Sony, que aún no ha confirmado si estará presente o no.

El E3 tendrá lugar del 13 al 16 de junio en su sede habitual en Los Ángeles Convention Center (Estados Unidos) y se celebrará «con un formato renovado» que separa las fechas de los Industry Days y los Gamer Days, además de la E3 Digital Week, que está programada a partir del 11 de junio.

ReedPop, organizador de la edición de este año, ha confirmado la participación de grandes compañías de videojuegos, las denominadas AAA del sector, así como de las más populares del segmento indie, tecnología y 'hardware'.