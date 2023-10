Ubisoft cesará los servicios 'online' de diez videojuegos en enero de 2024, entre ellos Assassin's Creed II

Ubisoft ha anunciado el cese de los servicios 'online' de diez videojuegos a partir del 25 de enero del próximo año 2024, por tratarse de títulos antiguos con tecnología obsoleta, incluyendo algunos como Assassin's Creed II y Heroes of Might and Magic.

Ubisoft ha anunciado que finalizará los servicios 'online' de diez videojuegos, cuatro de ellos pertenecientes a la saga Assassin's Creed, el 25 de enero de 2024. Son titulos que salieron para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. La desarrolladora francesa ha detallado que el desmantelamiento del servicio en línea de los videojuegos se lleva a cabo en títulos con cierta antigüedad y que, no obstante, es algo que no se toman "a la ligera". También ha especificado que los servicios 'online' de estos videojuegos serán retirados porque «es una necesidad», ya que la tecnología detrás de ellos «se vuelve obsoleta». En concreto, tal y como ha detallado en un comunicado en su web, los videojuegos afectados son Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Liberation HD, Assassin's Creed Revelations, Ghost Recon Future Soldier, Heroes of Might and Magic VI, NCIS, R.U.S.E, Splinter Cell: Conviction y Trials Evolution. El cierre significa que los usuarios no podrán jugar en modo multijugador, ni tampoco vincular cuentas de Ubisoft en el juego, ni utilizar otras funciones 'online'. Siguiendo esta línea, las recompensas de Ubisoft Connect no estarán disponibles.