Ubisoft detiene el desarrollo de The Division Heartland y centra sus recursos en los videojuegos de mundo abierto

Ubisoft ha detenido el desarrollo del videojuego The Division Heartland, el multijugador gratuito previsto para su lanzamiento en PC y en consolas PlayStation y Xbox, y ha señalado que redistribuirá los recursos invertidos en «oportunidades más grandes» como los títulos XDefiant y Rainbow Six, así como en videojuegos de mundo abierto.

La desarrolladora de videojuegos anunció The Division Heartland en el año 2021, un nuevo título de su franquicia Tom Clancy's The Division 'free to play' independiente, desarrollado por Red Storm Entertainment.

En ese momento, el responsable de Finanzas de la compañía, Frederick Duguet, señaló que la estrategia de desarrollo y lanzamientos de Ubisoft era mantener los videojuegos Triple A, pero también potenciar los juegos gratuitos. Así, detalló que estaban «construyendo juegos gratuitos de gama alta para tener una tendencia hacia 'Triple A' ambiciosos a largo plazo».

Ahora, después de tres años, Ubisoft ha cancelado el desarrollo de The Division Heartland y ha señalado que redistribuirá estos recursos a «oportunidades más grandes», haciendo referencia a los videojuegos XDefiant y Rainbow Six.

Así lo ha anunciado la compañía francesa en su último informe trimestral de ganancias, donde ha compartido el plan de reducción de costes que está llevando a cabo actualmente para «optimizar sus operaciones y adaptarse a las tendencias cambiantes del mercado».

La decisión de cancelar The Division Heartland se suma a otros videojuegos paralizados por la desarrolladora, como es el caso de los tres títulos sin anunciar que Ubisoft canceló en enero de 2023, que siguió a la cancelación de otros cuatro juegos un año antes.

Además de eliminar videojuegos en desarrollo, la compañía ha indicado que ha reducido el número de trabajadores en más de 1.700 puestos en 18 meses. Como resultado, Ubisoft ha matizado que con el «continuo y estricto control de las contrataciones, la simplificación organizativa y las reestructuraciones específicas», la compañía dispone de 19.011 empleados en total, según las cifras recogidas hasta finales de marzo de este año.

Foco en los juegos de mundo abierto

En este marco, la desarrolladora ha compartido su estrategia general de videojuegos, por la que se centrará en títulos de mundo abierto como las franquicias Assassin's Creed, Rainbow Six y Star Wars, así como en juegos de servicio como XDefiant y Rainbow Six.

Así lo ha compartido el consejero delegado de la compañía, Yves Guillemot, en el informe de resultados, en el que ha explicado el objetivo que persigue Ubisoft es "recuperar el liderazgo« en los videojuegos de mundo abierto y »expandir su huella en experiencias nativas de GaaS", es decir, juegos como servicio.

Concretamente, Ubisoft pretende conseguir este liderazgo con una alineación «muy prometedora» que incluye los nuevos lanzamientos Assassin's Creed Shadows, que llegará a las principales consolas y PC el 15 de noviembre, Rainbow Six Mobile, Star Wars Outlaws, The Division Resurgence y XDefiant, que lanzará su pretemporada el próximo martes 21 de mayo.

No obstante, Ubisoft ha recordado que dará a conocer más detalles sobre sus juegos y nuevas entregas en el próximo evento Ubisoft Forward, que está previsto para el lunes 10 de junio.