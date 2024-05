Meta permite a los usuarios oponerse a que Facebook e Instagram recopilen su información para entrenar la IA

Meta ha implementado un formulario de objeción que permite a los usuarios oponerse a que Instagram y Facebook hagan uso de la información que han compartido en sendas plataformas para entrenar su Inteligencia Artificial (IA).

La compañía va a actualizar su Política de privacidad, en la que explicará cómo utiliza la información para desarrollar su tecnología de IA generativa y que se habilitará de forma predeterminada para todos los usuarios que continúen utilizando sus servicios a partir del próximo 26 de junio.

Con el despliegue de esta nueva normativa, Meta ha dispuesto un formulario en Instagram y Facebook que permite a los usuarios oponerse al empleo de su información personal para entrenar, desarrollar y mejorar su IA.

Este formulario nace de un cambio en la política de privacidad en las plataformas, en vigor desde el 3 de noviembre de 2023. En la normativa del próximo mes se especifica cómo se recoge información relacionada con la actividad en las plataformas, amigos y seguidores de los usuarios, datos sobre las aplicaciones, navegadores y dispositivos utilizados o aquellos que procedan de proveedores y terceros.

Asimismo, la firma mantiene que con esta actualización de su política de privacidad, no compartirá el contenido de los mensajes privados enviados a otros usuarios, amigos y familiares para entrenar sus herramientas de IA, como el asistente Meta AI.

Antes de que se produzca este cambio de su normativa, la compañía ha puesto a disposición de quienes lo deseen un formualario en el que se debe introducir la dirección de correo electrónico y el país de residencia del usuario.

En este también se introduce un campo en el que deben indicar cómo les afecta el tratamiento de estos datos, así como proporcionar información adicional que pueda resultad de utilidad a la plataforma para revisar la objeción.

No obstante, Meta ha indicado que, en caso de que no se le permita recopilar cierta información, la calidad de la experiencia «puede verse afectada». Por ejemplo, si no se proporciona una dirección de correo electrónico o un número de teléfono, no podrá crear una cuenta necesaria para que los usuarios utilicen sus productos.

También se puede optar por no añadir amigos de Facebook, en cuyo caso, no se mostrarán fotos ni actualizaciones de estado de los contactos de estos usuarios en la sección de noticias de Facebook.

Asimismo, ha adelantado que «puede» que siga procesando información de los usuarios para desarrollar y mejorar su IA, aunque estos se opongan o no utilicen sus productos y servicios. Este sería el caso si estas personas aparecen en una imagen que haya compartido otro usuario en sus productos o servicios, así como si se les ha mencionado en publicaciones o pies de foto.