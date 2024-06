Snapchat advertirá a los adolescentes si reciben un mensaje de alguien que haya sido bloqueado o denunciado previamente

Snapchat ha implementado nuevas funciones de seguridad para evitar que posibles actores maliciosos contacten con usuarios dentro de la red social, con medidas ampliadas en las advertencias de la aplicación, que notificará a los adolescentes si reciben un mensaje de alguien que haya sido bloqueado o denunciado anteriormente, entre otras novedades.

La plataforma ha hecho referencia a la necesidad de abordar una tendencia creciente de sofisticadas estafas de 'sextorsión', que se están llevando a cabo en la red social por parte de actores maliciosos con motivación financiera.

En este marco, Snapchat ha compartido su intención de ofrecer un espacio donde los adolescentes puedan reforzar las relaciones con amigos de forma segura. En concreto, mejorando sus funciones para dificultar que «extraños» se comuniquen con personas en Snapchat.

Actualmente, Snapchat dispone de algunas medidas de seguridad para proteger a los adolescentes frente a contactos no conocidos; por ejemplo, no permite recibir mensajes de alguien que aún no haya sido agregado como amigo o que no esté entre los contactos telefónicos guardados.

Asimismo, tal y como anunció en septiembre del pasado año, también ofrece un sistema de advertencias con el que informa a los usuarios sobre los riesgos a los que se exponen cuando añaden contactos sospechosos, que no tienen en común con otros amigos o conocidos.

Ahora, Snapchat ha anunciado una serie de herramientas con las que pretende «proteger aún más» a la comunidad de usuarios de los posibles problemas de seguridad online, ya sean estafas, 'sextorsión' o ciberataques.

Una de estas herramientas es una mejora del mencionado sistema de advertencias, que ahora incluye señales nuevas y avanzadas. Con él, los adolescentes también obtendrán una notificación de advertencia si reciben un mensaje de alguien que haya sido bloqueado o denunciado por otros usuarios, tal y como ha explicado Snapchat en un comunicado en su blog.

Igualmente, la red social enviará una alerta a los adolescentes cuando el mensaje provenga de una región donde "la red de adolescentes no suele estar ubicada". Esto se debe a que suele ser una señal de que la persona en cuestión es un posible estafador.

Siguiendo esta línea, la red social ha explicado que, a partir de ahora, no entregará las solicitudes de amistad cuando estas provengan de alguien con quien no se tiene amigos en común, y tenga un historial de acceso a Snapchat en zonas de actividades de estafa.

Esta medida se aplicará a cualquier usuario, independientemente de si la solicitud se envía por parte de un adolescente o un adulto, ya que es posible que provenga de un actor malicioso.

Compartir ubicación en el mapa snap

Por otra parte, Snapchat también ha señalado que enviará recordatorios más frecuentes para que los usuarios de la red social tengan conocimiento en todo momento sobre con qué amigos están compartiendo su ubicación en el Mapa Snap.

Además, la plataforma ha presentado una nueva opción para compartir ubicación de forma más simplificada. Se trata de un nuevo apartado desde el que permite a los usuarios personalizar qué amigos pueden ver su ubicación, además de actualizar su configuración de ubicación y eliminar su ubicación en el mapa.

No obstante, la compañía ha recordado que la opción de compartir ubicación en Mapa Snap permanece desactivada de forma predeterminada, por lo que se ha de activar de forma manual. Además, solo se permite compartir ubicación con otros amigos, es decir, no hay una opción para transmitir la ubicación de forma general.

Herramientas de bloqueo mejoradas

En algunas ocasiones, aunque los usuarios bloqueen ciertos perfiles, los actores maliciosos pueden crear nuevas cuentas y continuar intentando contactar con estas personas.

En este marco, de cara a evitar el posible acoso por parte de actores maliciosos u otros usuarios, Snapchat ha señalado que como nueva medida, pasará a bloquear también las nuevas solicitudes de amistad enviadas desde otras cuentas creadas en el mismo dispositivo.

Con todo ello, Snapchat ha subrayado que todas estas novedades en seguridad se basan en su compromiso de ayudar a los usuarios a comunicarse con amigos cercanos en un entorno que «prioriza su seguridad, privacidad y bienestar».