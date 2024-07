OPPO Reno12 Pro divierte a la hora de probar la IA, aunque resulta más interesante y cómodo para un uso diario

OPPO presentó hace ya un mes su última familia de 'smartphones', OPPO Reno12, compuesta por el modelo estándar y el Pro, con diferencias mínimas entre uno y otro, así como un reclamo destacado, sus funciones de Inteligencia Artificial (IA), un añadido interesante, aunque sin él los móviles funcionan muy bien para un uso normal y diario.

Durante la presentación de esta nueva familia, el fabricante insistió en todas aquellas características que estrenaba la marca para facilitar la edición de imágenes, como AI Eraser 2.0 o AI Studio, que amplían los límites de la fotografía móvil y sirven de utilidad en algunos casos. En otros, en cambio, solo son un mero complemento para todo lo que ofrece el terminal en sí.

Así lo hemos podido comprobar en Portaltic con el OPPO Reno12 Pro, que hemos utilizado durante unas semanas y con el que hemos corroborado, en primer lugar, que a nivel de diseño es la perfecta continuación del OPPO Reno11 F, con el que también tuvimos la oportunidad de meternos en la nieve el pasado abril.

Si uno de los principales atractivos de éste era su aspecto, con una trasera muy diferente a lo que se había visto antes en su gama y un acabado Magnetic Particle Design -que simulaba las olas del mar- esto se repite en el OPPO Reno12 Pro al incoporar el diseño Futuristic Fluid, que tiende al color lila plateado. La otra opción en este segmento es el modelo Nebula Black, que divide la carcasa en una parte brillante y otra mate.

Aunque podría haberse fabricado con cristal para destacar su formato prémium -con pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas FHD+, con 120Hz de frecuencia de refresco y diseñada con formato Infinite View con microcurva cuádruple- la firma ha optado por el plástico tanto para la trasera como para el marco, aunque la estructura interna es de aluminio.

Este material, además, reduce su peso, de 180 gramos (muy similar a la versión mencionada anteriormente, de 177 gramos) y le permite ofrecer un grosor mínimo, de 7,4 mm, gracias a lo cual es más ligero y también puede ser una opción ideal para el día a día.

La delgadez del dispositivo y el aligeramiento de su peso, no obstante, no parece comprometer la capacidad de la batería, de 5.000mAh, que ofrece una autonomía suficiente para no cargarlo en un día y que también es compatible con SuperVOOC 80W. Así, se puede tener el dispositivo cargado casi al 50 por ciento enchufándolo tan solo unos 15 minutos. Lo malo, una vez más, es que el cargador no está incluido en la caja del móvil, aunque sí añade un cable USB-C.

El terminal, que equipa un procesador MediaTek Dimensity 7300 -el mismo que el modelo estándar- tiene una memoria RAM LPDDR4X de 12 GB -ampliable hasta 24GB- y un almacenamiento de 512 GB, que también se puede llevar a 1TB, aunque con lo que ofrece es suficiente para un uso normal.

Cámara y vídeo más que aceptables

También es suficiente su cámara, con un objetivo principal de 50 MP con sensor Sony LYT-600 y HDR, una lente ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo de 50 MP con zoom de dos aumentos, que logra fotografías suficientemente nítidas y realistas como para utilizarlo a menudo. Esto porque, en otras ocasiones, la distorsión es tal al utilizar este objetivo que no compensa tomar la imagen con este aumento.

En general, las fotografías que hace tienen un color muy natural y realista, además de que no peca en exceso con la saturación y muestra muy bien los contrastes y las sombras. No obstante, si se quiere «ayudar» al teléfono a hacer mejor su trabajo, ofrece distintos modos de fotografía, como el Modo Noche o el Modo Retrato.

El marco de la cámara es otro de los detalles que nos ha gustado, que no sobresale tanto como el OPPO Reno 10 -aunque no es uno de los 'smartphones' que ofrece menos manejabilidad cuando no se le pone una funda-, aunque cambia su característico formato para integrar las tres lentes ordenadas en verticual en un rectángulo.

En el apartado de vídeo, ya solo con que tenga capacidad de grabar en 4K a 30 fps y que su estabilizador óptico (OIS) sea más que correcto demuestra que es muy solvente para cualquier situación si no lo vamos a dedicar a la creación de contenidos.

A nivel de sonido, introduce un doble altavoz que se puede configurar con diferentes modos según lo que se esté visualizando, aunque no nos ha convencido una de las características que la marca destacó durante su presentación. Hablamos de la función Ultra Volumen que, aunque lo eleva al 300 por ciento de su capacidad, en nuestras pruebas solo ha servido para distorsionar la música que escuchábamos.

Mucha ia para entretenerse

Como ya ha ocurrido con otras marcas, como realme, vivo o Pixel, la IA se ha convertido en la clave que diferencia un móvil vanguardista de uno que no está a la última. Por ese motivo por el que OPPO guió la promoción de los OPPO Reno12 en torno a las características impulsadas por esta tecnología integradas en sus 'smartphones'.

Ha hecho bien, porque una de los principales atractivos de los nuevos OPPO es AI Studio, un generador de imágenes que introduce una serie de plantillas -algo limitadas, aunque por el momento se desconoce si la marca incorporará más o permitirá en un futuro que las creen los propios usuarios-, como los modos «vacaciones en el mar», «chico en escuela secundaria» o «sueño costero».

No cabe duda que ver cómo la IA nos imagina vestidos de estudiantes, con el pelo de colores e, incluso, cambiando nuestro sexo tiene su aquel, pero no le encontramos mucha más utilidad que para entretenernos. Entre otras cosas, porque los resultados no terminan de encajar. Esto, porque nos ha hecho la cabeza demasiado grande, el cuello mucho más largo de lo normal y la mirada más triste. Incluso, nos ha deformado loos dientes.

Sí nos ha convencido más AI Eraser 2.0, un borrador mágico similar al que ya ofrece Google o Samsung, que permite eliminar personas (incluso en fotografías grupales) y objetos de una fotografía. Su resultado es óptimo, muy real y nada pixelado, de modo que puede ser de gran ayuda para acabar con todo aquello que no nos guste de nuestra foto.

En resumen, OPPO Reno12 Pro, que se vende por 549 euros, es un teléfono interesante que va mucho más allá de unas funcionalidades no tan utilizadas en el día a día y ofrece todo lo necesario para un uso normal, siempre que no se busque una fotografía profesional o el rendimiento extraordinario que exigen las sesiones 'gaming'.