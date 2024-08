Xiaomi lanza en España Xiaomi Care, un seguro a todo riesgo para proteger los dispositivos ante accidentes y robo

Xiaomi ha presentado Xiaomi Care, un nuevo programa de seguro de protección para sus dispositivos, que ya está disponible en Alemania, Francia, España e Italia, garantizando que los usuarios de los últimos y más avanzados 'smartphones' de la compañía "puedan disfrutar de una protección de primer nivel ante accidentes y robos".

Así lo explica la empresa a través de un comunicado, en el que detalla sus diferentes planes, con el objetivo de adaptarse a las distintas necesidades de los clientes. Este programa ofrece dos paquetes de seguros integrales que pueden adquirirse junto con un nuevo producto o como protección adicional.

Por un lado, Xiaomi ofrece el 'Paquete Accidentes', que proporciona cobertura por daños accidentales a 'smartphones'. Este paquete incluye 24 meses de cobertura contra daños accidentales, permitiendo hasta dos reclamaciones en un periodo de 12 meses para reparaciones, y una reclamación en 24 meses para sustitución o reembolso.

Por otra parte, lanza el 'Paquete Accidentes y Robo', que incluye cobertura por daños accidentales, así como protección antirrobo. Este paquete también permite hasta dos reclamaciones en un periodo de 12 meses para reparaciones y una reclamación en 24 meses para sustitución o reembolso del dispositivo robado o dañado.

«Estamos encantados de lanzar Xiaomi Care, un servicio que refleja nuestro compromiso de ofrecer protección de primer nivel y tranquilidad a nuestros clientes», afirma Nelly De Navia, Head of Marketing at Xiaomi Iberia. «Con Xiaomi Care, nuestro objetivo es ofrecer no solo los mejores dispositivos, sino también la mejor protección a un precio competitivo», ha apostillado.

La marca insiste en que, aunque los dispositivos de Xiaomi y POCO «están hechos para durar», gracias a sus controles de resistencia y las garantías de actualización de software, los accidentes «pueden ocurrir» y con Xiaomi Care buscan proporcionar «tranquilidad» a sus clientes.

"Con los paquetes de Accidentes y Robo, los usuarios pueden llevar con confianza sus dispositivos dondequiera que vayan, sabiendo que, si ocurre un contratiempo, pueden reparar o reemplazar fácilmente su dispositivo en el centro de servicio Xiaomi más cercano y volver rápidamente a sus actividades diarias. Además, pueden reservar cómodamente una reparación a través de la aplicación eClaim portal desde la comodidad de su hogar", concluye la marca.