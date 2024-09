Ubisoft permitirá seguir jugando a The Crew 2 y The Crew Motorfest en el futuro con un modo sin conexión

Ubisoft ha anunciado un cambio en su política con los servicios digitales, por el que permitirá a los jugadores de The Crew 2 y The Crew Motorfest acceder a estos títulos en un el futuro a través de un modo sin conexión.

Los desarrolladores de The Crew son conscientes de que hay preocupación entre los jugadores por el acceso al contenido, en concreto, de los títulos The Crew 2 y The Crew Motorfest, en un futuro.

Por ello, durante la retransmisión 'The Crew Motorfest 2024' celebrada este miércoles, han anunciado un modo sin conexión que permitirá seguir jugando a esos dos títulos durante mucho tiempo.

Este modo supone un cambio respecto de la manera en que Ubisoft ha tratado al primer título de la franquicia. En enero anunció el cierre de los servicios en línea de The Crew, que se hizo efectivo a finales de marzo.

Este cierre significó para los usuarios, especialmente para quienes habían comprado el juego en formato físico, perder el acceso a él y a todas sus funciones.