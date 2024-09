La cámara Osmo Action 5 Pro de DJI viene con 13.5 pasos de rango dinámico y autonomía de hasta 4 horas desde 379 euros

DJI ha presentado la Osmo Action 5 Pro, que ofrece varias funciones pioneras en las cámaras profesionales, como 13.5 pasos de rango dinámico y la ampliación de la autonomía de su batería con hasta cuatro horas de uso continuo, que ya está disponible desde 379 euros.

La compañía considera que «los creadores de contenidos han evolucionado» y que, en lugar de ir lanzando mejoras graduales, ha trabajado para «impulsar toda la caterogoría de cámaras de acción y evolucionar así» con ellos.

En este caso, el resultado de esta evolución recibe el nombre de Osmo Action 5 Pro, una cámara que tiene dos pantallas táciles OLED con un pico de brillo mázimo de 1000 cd/m2 y una proporción pantalla-cuerpo que aumenta un 16 por ciento respecto a su predecesora.

Esta cámara de acción, que también es compatible con el ecosistema DJI OsmoAudio, cuenta con un sensor de 1/1.3 pulgadas de última generación con un tamaño de píxel de 2.4 micras y un rango dinámico de 13.5 pasos.

Las imágenes se pueden capturar en D-Log M de 10 bits y permiten la visualización den alto brillo en Hybrid Log-Gamma (HLG). También es posible grabar vídeo con alto rango dinámico y poca luz en calidad 4K/60 fps, así como capturar detalles de zonas oscuras sin sobreexponer las iluminadas.

DJI ha explicado, por otra parte, que este dispositivo permite hasta cuatro horas de uso continuo con una sola batería (de 1950mAh), lo que demuestra una mejora de un 50 por ciento respecto a su predecesora. Asimismo, ha dicho que, incluso a temperaturas de -20 ºC puede grabar vídeo de forma fiable hasta 3,6 horas.

En cuanto a la velocidad de carga, ha adelantado que con enchufar esta batería Plus Osmo Action durante 15 minutos con el cargador rápido USB-C, es suficiente para ofrecer hasta dos horas de grabación.

Impulsada por un chip de 4 nanómetros (nm) de alto rendimiento y distintos algoritmos de aprendizaje automático, Osmo Action 5 Pro se puede introduce encuadre de seguimiento de objetivos y está optimizada para la fotografía submarina.

En este caso, el fabricante ha dicho que su sensor de temperatura del color interno captura colores auténticos bajo el mar, además de que la cámara también se puede configurar para que empieze a grabar nada más sumergirla.

De cara a mejorar el rendimiento, DJI ha mencionado una serie de funciones prácticas, como la transferencia de alta velocidad en hasta 80 MB/s por Wi-Fi 6.0 o USB 3.0, la incorporación del código de tiempo, que permite sincronizar vídeos de múltiples cámaras y la función de 'streaming' en directo por Wi-Fi compatible con varias resoluciones.

Asimismo, ha señalado que su nueva cámara de acción viene con 47 GB de memoria interna con una tasa de bits optimizada para tamaños de archivo más pequeños, la función de Fotos en directo -que permite convertir vídeos de 3 segundos en fotos dinámicas- o la pregrabación, que comienza a grabar momentos antes de que se pulse el botón para ello.

Precios y disponibilidad

Omso Action 5 Pro ya está disponible para su compra en diferentes configuraciones y distribuidores, con dos diferencias de precio según lo que incluya el pack. El estándar, por su parte, cuesta 379 euros e incluye, además de la cámara, la batería extrema Plus Osmo Action de 1950mAh, montura de protección horizontal-vertical, soporte adaptador de liberación rápida, base adhesiva curva, tornillo de fijación, un cable PD tipo C a tipo C, protector de goma del objetivo, cubierta de vidrio del objetivo y parche antideslizante.

La versión más completa, Aventura Osmo Action, ya está disponible por 479 euros y, además de todo lo comentado, incluye adaptador de liberación rápida Osmo Action mini, estuche multifuncional de baterías Osmo Action y brazo extensible de 1.5 metros.

Para ambas, DJI ha recordado que es posible comprar el plan de protección integral DJI Care Refresh, que cubre daños accidentales por el servicio de sustitución, incluidos el desgaste natural, colisiones y daños causados por el agua.

Por separado, en cambio, se comercializan otros complementos como una empuñadura de carga multifuncional, el kit de expansión para zapata, soporte de mentón, control remoto por Bluetooth, el DJI Mic 2, un minibrazo extensible, soporte para correa de mochila y colgante de cuello o la correa 360º para la muñeca Osmo Action, entre otros.