Internet Archive confirma que los datos de los usuarios "están a salvo" y que volverá a funcionar en los próximos días

El fundador de la web Internet Archive, Brewster Kahle, ha confirmado que los datos de los usuarios «están a salvo» y que trabajan en reestablecer su servicio, caído por un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS), para ponerlo en funcionamiento en los próximos días.

Internet Archive es una biblioteca digital sin fines de lucro que contiene "millones de textos, películas, 'software', música y paginas web, que es de uso gratuito y dispone de herramientas como Wayback Machine, que permite acceder a sitios web desaparecidos.

Hace unos días los usuarios advirtieron que el sitio web presentaba una notificación emergente en la que se indicaba que había sufrido una brecha de seguridad, lo que después confirmó Kahle. El directivo apuntó que el sitio había sufrido un ataque DDoS, es decir, aquel en el que los actores maliciosos dirigen mucho tráfico hasta saturarlo y dejarlo sin servicio.

Si bien indicó que habían «repelido» el ataque, que había resultado en la desconfiguración de Internet Archive a través de la biblioteca JavaScript (JS) o la filtración de correos electrónicos, nombres de usuario y contraseñas, no concretó que este habría afectado a 31 millones de perfiles, tal y como había avanzado el creador de la web Have I Been Pwned?, Troy Hunt.

Kahle señaló, por otra parte, que habían tomado una serie de medidas a consecuencia del ataque: deshabilitaron la biblioteca JS, limpiaron los sistemas y lanzaron actualizaciones de seguridad. Por el momento, el servicio de Internet Archive está «temporalmente» fuera de línea y Wayback Machine se ha restablecido de forma provisional y en formato de solo lectura, como se indica en la página web.

El fundador de la web ha comentado más recientemente que los datos de los usuarios «están seguros» y que los servicios que ofrece estarán fuera de línea mientras los examinan y refuerzan su seguridad con el objetivo de volverlos a poner en funcionamiento en "días, no semanas".

También ha señalado que los subservicios de Archive.org "volverán a funcionar cuando puedan, de manera segura«, como es el caso del correo electrónico; y en torno a Wayback Machine, ha advertido que »es seguro" reanudar su servicio, pero que «podría necesitar más trabajo de mantenimiento». En ese caso, se suspenderá nuevamente.