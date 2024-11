Más de 50 videojuegos acompañarán la potencia gráfica de PlayStation 5 Pro en su lanzamiento

PlayStation 5 Pro, la nueva consola de Sony, llegará el 7 de noviembre con tecnologías que impulsan el apartado gráfico, y que más de 50 títulos podrán aprovechar desde el día de su lanzamiento.

Sony ha impulsado la potencia gráfica con una GPU más grande, una tecnología de trazado de rayos avanzada y el uso del aprendizaje automático para escalar la resolución, en respuesta a la petición de los jugadores que tener un 'hardware' que ejecute gráficos con mayor fidelidad con velocidades más fluidas a 60 fotogramas por segundo.

El resultado es la nueva incorporación al catálogo de PlayStation 5: PS5 Pro, que Sony anunció en septiembre y que el 7 de noviembre llegará a las tiendas. Y lo hará con un catálogo inicial de 55 títulos que permitirán a los jugadores aprovechar las novedades en gráficos.

"Una nueva potencia no sirve de mucho sin juegos inmersivos en los que perderse", ha comentado el gerente de Comunicaciones de Contenido, Sony Interactive Entertainment, Tim Turi, en un comunicado en el blog oficial.

En el lanzamiento de PS5 Pro estarán disponibles Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Final Fantasy 7 Rebirth, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The Last of Us Part II Remastered, EA Sports FC 25, Star Wars: Outlaws, entre otros, pero la lista de juegos con mejoras gráficas se ampliará próximamente.