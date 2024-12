Firefox 135 eliminará la característica 'No hacer seguimiento' por no ser efectiva

Mozilla eliminará en la próxima actualización de Firefox la característica 'No hacer seguimiento' ('Do Not Track'), al entender que su carácter voluntario impide que sea una medida efectiva de seguridad.

La actualización 135 de Firefox, que ya está en pruebas dentro de Nightly, refleja un cambio en la configuración de privacidad y seguridad: la eliminación de la características 'No hacer seguimiento', como ha visto el portal especializado Windows Report. Esta característica, conocida como DNT, por sus siglas en inglés, envía a los sitios web la petición de que no realicen un seguimiento del usuario, pero su efecto depende del sitio en cuestión, porque es voluntaria. Esto significa que algunos pueden mostrar anuncios no basados en otros sitios web visitados o seguir recopilando información de la navegación. Ante esta situación, Mozilla considera que no es una medida de seguridad efectiva porque «muchos sitios no respetan esta indicación de las preferencias de privacidad de una persona y, en algunos casos, puede reducir la privacidad», según explica en la página de Soporte. En su lugar, la firma tecnológica recomienda utilizar la configuración 'Indicar a los sitios web que no vendan ni compartan mis datos', que se encuentra dentro del Control de privacidad global.