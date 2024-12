Un nuevo título de rol (RPG, en inglés) de The Witcher IV con el personaje de Ciri como protagonista, un multijugador de Elden Ring: Nightreing y la aventura cooperativa que combina mundos de ciencia ficción y fantasía Split Fiction son algunos de los videojuegos que llegarán en 2025 confirmados en The Game Awards 2024.

Estas novedades se han presentado en la edición más reciente de estos premios, celebrada en la madrugada (hora española) de este viernes 13 de diciembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos), donde Astro Bot ha recibido cuatro de los 29 galardones entregados.

Junto con la entrega de los galardones, se han dado a conocer otros proyectos que marcarán los lanzamientos previstos para el próximo año, entre los que se encuentra Ninja Gaiden: Ragebound. Desarrollado por el estudio español The Game Kitchen, llegará previsiblemente en verano a PC, Nintendo Switch, plataformas PlayStation y Xbox. En este caso, los también creadores de Blasphemous ofrecerán un título con gráficos bidimensionales (2D) y de desplazamiento lateral.

También se ha mencionado el nombre del nuevo proyecto de Mint Rocket, Dave the Diver: In the Jungle, y se ha hecho un adelanto de la secuela del 'roguelike' de cartas Slay the Spire 2, que se pondrá a disposición de algunos usuarios mediante un acceso anticipado ya el próximo año.

Por el momento sin fecha concreta de lanzamiento, es posible que el próximo año se estrene Thick as Thieves, un videojuego multijugador de ladrones ambientada en 1910 y desarrollado por Otherside Entertainment y Megabit para PlayStation 5, Xbox Series y PX.

Rematch, que inicialmente llegará el próximo verano, es un título de fútbol de los creadores de Sifu que también tendrá soporte para las comentadas plataformas, así como Elden Ring: Nightrein y The Outer Worlds 2. Este otro estará disponible a través del servicio en 'streaming' Game Pass.

Otro de los anuncios remarcables en The Game Awards 2024 tiene que ver con la saga The Witcher IV, ya que sus responsables, CD Projekt RED, han desvelado un nuevo RPG de mundo abierto en el que Ciri es la protagonista y debe emprender un viaje para convertirse en una cazadora de monstruos profesional.

La japonesa Team ICO, por su parte, ha avanzado un nuevo trabajo que aún no tiene título oficial y Hazelight Studios, que también firma el popular It Takes Two, ha mostrado la mecánica de juego de Split Fiction, que se lanzará a principios de 2025. También para entonces se espera Steel Hunters, un 'free-to-play' que próximamente estará disponible en beta cerrada y que ha desarrollado Wargaming.

Otros de los avances presentados durante la gala han sido los del 'shooter' Borderlands 4, Turok Origins, Warframe: 1999 -ya disponible en todas las plataformas-, Onimusha: Way of the Sword, Dying Light: The Beast y Mafia: The Old Country (ambos previstos para verano de 2025, para PS5, Xbox Series X/S y PC) o Dispatch.

Los próximos lanzamientos anunciados en la gala han concluido con Stage Fright, Sonic Racing: CrossWorlds, The First Berserker: Khazan (marzo de 2025), The Last of Us: Parte 2 Remastered (abril de 2025), Double Dragon Revive (octubre de 2025), Intergalactic: The Heretic Propheet -desarrollado por Naughty Dog- y Okami, diseñado por Hideki Kamiya. Por el momento, no se ha avanzado cuándo estarán disponibles estos dos últimos.