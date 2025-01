Los portátiles Asus ROG Zephyrus están pensados para jugadores "que buscan portabilidad sin sacrificar el rendimiento"

Asus Republic of Games (ROG) ha dado a conocer los nuevos portátiles ROG Zephyrus G14 y G16, que la propia marca ha definido como «las mejores opciones para jugadores y creadores que buscan portabilidad sin sacrificar el rendimiento» al contar con los últimos procesadores de Intel y AMD y estar impulsados por GPU Nvidia GeForce RTX.

La compañía ha presentado las novedades de su catálogo en el evento virtual Unlock the ROG Lab: For Those Who Dares ('Desbloquea el laboratorio ROG: Para los que se atreven) en CES 2025 de Las Vegas (Estados Unidos), donde también ha mostrado su nuevo sobremesa 'gaming', ROG G700.

Buena parte de su presentación ha girado en torno a sus nuevos ordenadores portátiles, que se dividen en diferentes familias: Zephyrus (G14/G16), ROG Strix SCAR (16/18) y ROG Strix G (16 y 18), tal y como también ha señalado en una nota de prensa.

Sobre la primera de estas series, Zephyrus G14/G16, Asus ha indicado que «son las mejores opciones para jugadores y creadores que buscan portabilidad sin sacrificar el rendimiento». Están fabricados a partir de un chasis de aluminio fresado y equilibran un diseño ligero con su durabilidad estructural.

Estos modelos están equipados con el procesador Intel Core Ultra 9 285H o con diferentes versiones de AMD Ryzen AI (350, HX 370), así como con las GPU Nvidia GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti i 5070 dedicada para portátiles.

Zephyrus G14 es un ordenador Copilot+ PC que viene con una pantalla ROG Nebula OLED con una tasa de refresco de 120Hz y un tiempo de respuesta de 0,2 ms. La pantalla más grande, en cambio, viene con una frecuencia de actualización de 240Hz, aunque su tiempo de respuesta es similar.

Tanto G14 como G16, además, incorporan un sistema de refrigeración avanzado con ventiladores Arc Flow de segunda generación, aunque el G14 -que pesa 1,5 kilogramos) tiene tubos de calor robustos y el G16 (de 1,85 kg) se beneficia de cámaras de vapor. Los dos ordenadores, además, cuentan con iluminación Slash y están disponibles en color blanco platino y gris eclipse.

Rog strix

Otra de las series presentadas en CES 2025 es ROG Strix SCAR 16/18, que vienen con chip Intel Core Ultra 9 275HX, con hasta 24 núclos y 32 dubprocesos capaces de alcanzar niveles de TDP de 65W. Asimismo, admiten GPU Nvidia GeForce RTX 5090, que ofrece hasta 175W de TGP.

Las pantallas de estos ejemplares también son ROG Nebula HDR, con resolución de 2.5K, más de 2.000 zonas de atenuación, relación de aspecto 16:10 y frecuencia de actualización de 240 Hz. Además, sus paneles tienen un brillo máximo de 1.200 nits y la experiencia inmersiva está impulsada por la alta relación de contraste ambiental (ACR).

En cuanto a su tecnología de enfriamiento, con cámara de vapor personalizada, Asus ha indicado que también viene con un disipador térmico intercalado y tecnología avanzada TriFan. Asimismo, se ha mejorado con metal líquido Conductonaut Extreme para mantener las temperaturas bajas durante el juego y reducir los niveles de ruido a 45 dB.

ROG Strix G16/G18 montan un panel ROG Nebula con 2.5K de resolución y 240Hz de tasa de actualización, así como un tiempo de respuesta de 3 ms. También registran una cobertura de color DCI-P3 del 100 por ciento y tecnología ACR para mejorar la experiencia de juego.

Ofrecen un rápido rendimiento de juego AAA y una creación de contenido fluida gracias a que están impulsados por el procesador AMD Ryzen 9 9955HX, AMD Ryzen 9 9955HX3D o Intel Core Ultra 9 275HX. En cuanto a su espacio de almacenamiento, presumen de hasta 32 GB de RAM DDR5 de 5600 MHz.

La gestión del calor también se realiza a través de la tecnología avanzada Tri-Fan, incorporan una cámara FHD de 1080p de resolución y dos ranuras para SSD PCIe Gen 4.0. En esta ocasión, estarán disponibles en los colores Volt Green (verde oscuro) y Eclipse Gray (gris).

Tuf

En la presentación de los productos que amplían su catálogo, Asus ha presentado el nuevo TUF Gaming 2025, que tiene una pantalla de 18 pulgadas y está equipado con los últimos procesadores de AMD, Intel y Nvidia. En concreto, forman la familia los modelos A16, F16 y A18,

Este último cuenta con un panel con una resolcuión de 2.5K, una tasa de refresco de 240 Hz, hasta 500 nits de brillo máximo y una memoria de 32 GB DDR5 de 5600 MHz y hasta 2 TB de almacenamiento PCIe 4, entre otras especificaciones. Los modelos más pequeños, en cambio, alzandan una frecuencia de 165Hz, aunque mantienen su resolución de 2.5K.

Asimismo, Asus ha señalado que todas las versiones disponen de baterías de 90Wh, que se cargan mediante puerto USB-C y admiten hasta 100W de suministro de energía. También vienen con ventiladores Arc Flo Fans de segunda generación, con un nuevo diseño de turbina.