La versión preliminar de Edge Game Assist llega al canal estable de Microsoft Edge

Microsoft ha anunciado que ha ampliado la versión preliminar de Edge Game Assist al canal estable de Microsoft Edge para que puedan los jugadores puedan probarlo sin necesidad de instalar un 'software' especial ni cambiar el navegador predeterminado.

La compañía presentó Microsoft Edge Game Assist a finales del pasado noviembre, cuando señaló que se trataba de una versión especial de su navegador optimizada para juegos de PC y capaz de integrarse en la propia interfaz de éstos títulos, para evitar distracciones.

Actualmente, los usuarios deben salir del videojuego -mediante el comando 'Alt-Tab'- para acceder al navegador durante las partidas. Por ejemplo, para obtener ayuda, escuchar música o chatear con sus amigos, lo que interrumpe la experiencia.

Para evitarlo, por tanto, Microsoft planteó Microsoft Edge Game Assist, un navegador optimizado que se coloca en el lateral derecho de la pantalla, ofrece acceso rápido a otras plataformas -Discord, Twitch, Spotify, Teams, etc.- y reúne toda la información almacenada en la versión estándar de Edge. Esto es, webs que se hayan marcado como favoritas, el historial de las 'cookies' y formularios completados.

Ahora, la firma tecnológica ha recordado en un comunicado compartido en su blog que la versión preliminar inicial de esta solución requería que los usuarios instalaran Edge Beta 132 y lo establecieran como navegador predeterminado.

Sin embargo, Microsoft Edge Game Assist ha llegado a la versión estable de su navegador y ya se puede usar tener que instalar un 'software' o cambiar el navegador. Para habilitarlo, se debe acceder al apartado de Configuración de Edge, escoger Game Assist e instalar su 'widget'.

A partir de ahora, por tanto, se podrá usar esta versión optimizada de Edge para videojuegos en PC accediendo a ella desde la Game Bar, a través del comando 'Win+G'. No obstante, los usuarios que ya tuvieran acceso a Edge Game Assist no necesitan cambiar su configuración.

Si bien Edge Game Assist utilizará el canal estable de Edge de forma predeterminada a partir de ahora, Microsoft ha inicado que para obtener las últimas y mejores actualizaciones del sistema, es posible cambiar el canal de actualizaciones del navegador a Edge Beta, Dev o Canary.

Nuevas funcionalidades en game assist

Por otra parte, la tecnológica ha señalado que ha estado desarrollando nuevas funcionalidades que empezará a desplegar próximamente en la versión beta, como la compatibilidad con canales adicionales y otras mejoras en Canary y Dev. Estas funcionalidades llegarán a la versión estable «en las próximas semanas».

De este modo, la vista previa inicial de Edge Game Assist ofrecerá consejos y guías contextuales de Dragon Age: The Veilguard, Indiana Jones and the Great Circle, Marvel Rivals, Metaphor: ReFantazio y S.T.A.L.K.E.R. II: Heart of Chornobyl; que se suman a los títulos ya compatibles con el navegador, como Overwatch 2, Roblox, League of Legends, Valorant o Baldur's Gate 3.

Por otra parte, la desarrolladora ha añadido compatibilidad con algunas extensiones, como bloqueadores de anuncios y está trabajando en un menú de Configuración con controles comunes del navegador, menús contextuales y una experiencia de imagen en imagen mejorada.