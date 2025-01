Sony elimina el requisito de inicio de sesión en PlayStation Network para algunos de sus juegos en PC

Sony ha eliminado el requisito de inicio de sesión en PlayStation Network para los videojuegos en PC Marvel's Spider-Man 2, The Last of Us Par II Remastered, God of War Ragnarök y Horizon Zero Dawn Remastered, de manera que los usuarios podrán jugar sin necesidad de disponer de una cuenta.

Para jugar a algunos títulos publicados por Sony en PC, PlayStation requiere iniciar sesión en una cuenta de PlayStation Network, el servicio 'online' de la compañía que recoge contenidos de entretenimiento, compras, videojuegos y la posibilidad de conectar con amigos, de cara a mejorar la experiencia de juego. Ahora, Sony ha anunciado que este será un requisito opcional para algunos juegos para PC. En concreto, esta medida afecta a los títulos God of War Ragnarök y Horizon Zero Dawn Remastered, así como a Marvel's Spider-Man 2, que ha sido lanzado este jueves, y a The Last of Us Par II Remastered, cuyo lanzamiento está previsto el próximo 3 de abril. Con todo ello, los usuarios podrán jugar estos títulos a partir de plataformas como Steam o Epic Store, pero sin necesidad de disponer de una cuenta de PlayStation Network vinculada. "Para estos títulos de PC será opcional tener una cuenta de PlayStation Network", ha sentenciado la compañía en un comunicado en su blog. No obstante, se ha de tener en cuenta que, tal y como ha subrayado PlayStation, aquellos jugadores que opten por iniciar sesión en PlayStation Network, dispondrán de beneficios adicionales como trofeos, desbloqueo de material anticipado o exclusivo y «gestión de amigos». Por ejemplo, en el caso de Horizon Zero Dawn Remastered, los jugadores obtendrán acceso al atuendo Nora Valiant. Igualmente, con God of War Ragnarök, podrán disponer de beneficios como el conjunto Armadura del oso negro para Kratos y un paquete de recursos (500 Hacksilver y 250 XP), y con Marvel's Spider-Man 2, accederán a trajes de desbloqueo anticipado, concretamente, el traje negro de Spider-Man 2099 y el traje de Miles Morales 2099. Este cambio en el uso de las cuentas PlayStation Network se debe a que la compañía trata de impulsar sus plataformas online, con lo que ha señalado que está trabajando para agregar «más beneficios» para los jugadores que jueguen con utilizando su cuenta.