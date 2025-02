Tapestry unifica en una misma línea temporal las publicaciones procedentes de distintas redes sociales

Tapestry es una aplicación que unifica en una misma línea temporal las publicaciones procedentes de otras redes sociales, para que el usuario las tenga reunidas y pueda consultarlas al mismo tiempo.

Desarrollada por The Iconfactory, esta aplicación busca unificar la experiencia de los usuarios en redes sociales, con una línea temporal en la que pueden verse las actualizaciones procedentes de "docenas o incluso cientos de fuentes".

Tapestry permite vincular y sincronizar las cuentas de redes sociales como Bluesky, Mastodon y Tumblr, pero también de otros servicios que admitan la distribución de contenido en un 'feed' RSS, como los pódcast.

Sus creadores aseguran, además, que detrás del 'feed' unificado no hay ningún algoritmo «que decida lo que debería o no debería ver», sino que las publicaciones se muestran en orden cronológico.

Este 'feed' es personalizable, incluye un buscador para localizar las publicaciones y permite crear reglas para evitar contenidos que no se quieren ver, como los 'spoilers'. Pero no permite la interacción con los contenidos.

Asimismo, presenta un enfoque de privacidad por diseño, es decir, que la aplicación trabaja «con el contenido almacenado en tu dispositivo, por lo que la búsqueda y visualización de contenido es completamente privada. Nunca vendemos ni compartimos tus datos con terceros».

Tapestry está disponible para su descarga gratuita para iOS y iPad, y pemrite sincornizar la lectura del 'feed' entre dispositivos a través de iCloud. Dispone también de suscripciones de pago, que dan acceso a características adicionales, como la retirada de anuncios o la cronología personalizada.

Esta, no obstante, no es la única aplicación que busca reunir en un mismo espacio las cuentas que los usuarios tienen en distintas redes sociales. Otra es Openvibe, que apareció el año pasado y acaba de recibir el respaldo de Automattic -dueña de WordPress.com y Tumblr- en una ronda de financiación. Esta sí permite marca 'Me Gusta' y publicar de manera cruzada.