Militares "buscando el amor" y falsas agencias de citas: estafas románticas a tener en cuenta este San Valentín

Suplantar la de identidad de personas famosas, usuarios que se hacen pasar por militares «buscando el amor» y falsas agencias de citas, son algunas de las estafas románticas más comunes identificadas recientemente en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, a las que se debe prestar atención, especialmente en fechas cercanas a San Valentín, para evitar ser víctima de transferencias bancarias indeseadas o cambio de criptomonedas.

San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero, es escenario de múltiples actividades de ocio relacionadas con el amor, ya sea en pareja o de amistad, sin embargo, los estafadores y actores maliciosos actúan de forma oportunista y, a menudo, aprovechan festividades o eventos globales de este tipo para engañar a las personas.

Es entonces cuando entran en juego las estafas románticas, que son un tipo de fraude común en el que actores maliciosos engañan a las personas a través de diversos medios, ya sea mediante mensajes de texto y correos electrónicos maliciosos, utilizando aplicaciones de citas o con publicaciones fraudulentas en redes sociales, siempre bajo un denominador común: utilizar falsas pretensiones románticas.

A nivel general, en este tipo de engaños es común encontrar que los estafadores se hacen pasar por personas atractivas, solteras y exitosas, que recurren a un tipo de captación llamativa como, por ejemplo, la experiencia militar o el éxito empresarial.

Asimismo, su modus operandi se basa en enviar un primer mensaje a múltiples objetivos a la vez para iniciar el contacto con sus posibles víctimas. Esto es lo que se conoce como una estrategia denominada 'spray and pray' (rociar y rezar). Si algún usuario responde a este mensaje inicial, el estafador trata de ganarse su confianza mediante mensajes para, en cuanto pueda, solicitar dinero a la víctima o presentarle una oportunidad de inversión fraudulenta.

Así lo ha compartido Meta en base a la experiencia de la compañía con algunas estafas románticas comunes interceptadas en sus plataformas, incluidas Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp, que han sido encontradas como parte de una investigación realizada por la empresa de análisis de redes sociales, Graphika.

Desde suplantación de identidad militar a falsas agencias de citas

En concreto, en el marco de esta investigación se han encontrado tres estafas que se repiten habitualmente, a las que los usuarios deben prestar atención especialmente durante estos días cercanos a San Valentín.

Concretamente, Meta ha señalado que han hallado estafadores que se hacían pasar por personal militar de Estados Unidos, y que aprovechaban su papel llamativo para compartir mensajes sobre «sentirse solos» y «buscar el amor».

Este tipo de estafas se publicaban en perfiles de Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Pinterest, YouTube y Quora. Asimismo, en caso de que alguien respondiese a los mensajes de reclamo, los estafadores los invitaban a seguir la conversación a través de WhatsApp, Telegram, Signal o Facebook Messenger, utilizando con frecuencia números de teléfono nigerianos.

Una vez conseguían ganar la confianza de las víctimas, solicitaban una transferencia bancaria o una tarjeta regalo 'online', con el pretexto de cubrir los gastos de una llama de larga distancia o el franqueo de un regalo romántico.

De la misma forma, también han desmantelado estafadores que se hacían pasar por famosos para engañar a usuarios en Estados unidos, Emiratos Árabes, Japón y otros países, a través de plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Pinterest, Youtube y Quora.

En este caso, los actores maliciosos publicaban fotos de famosos en grupos de fans o en comentarios, acompañadas de mensajes en los que afirmaban estar «buscando el amor». De la misma forma, si alguien respondía, les convencían de continuar la conversación en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Signal, Telegram o Zangi.

Tras ello, utilizaban la excusa comprar regalos románticos o salir de supuestos problemas financieros para pedir transferencias bancarias, cambio de criptomonedas o tarjetas regalo.

La tercer estafa más común está relacionada con las falsas agencias de citas. Según ha explicado meta, interceptaron estafadores vinculados a Kenia que se hacían pasar por agencias de citas con el objetivo de timar a personas en África.

Estos usuarios, actuaban como una agencia de citas que ofrecía sus servicios para conocer «hombres adinerados de países occidentales» o, por el contrario, "entablar relaciones con mujeres africanas". Para ello, publicaban anuncios sobre solteros ficticios que residían en África o viajaban al continente, incluso, prometían el traslado a un país occidental de la futura pareja.

Si alguien respondía a estos anuncios, se le dirigía a un canal de Telegram o grupo de WhatsApp para obtener más información y, finalmente, se les solicitaba una tarifa por los datos de contacto del supuesto soltero al que iban a conocer.

Consejos para evitar estas estafas románticas

Con todo ello, aunque Meta lleva a cabo acciones continuas para la detección y persecución de este tipo de estafas en sus redes sociales, como bloquear los sitios web de los estafadores y eliminar sus cuentas, también han compartido algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de identificar estas acciones maliciosas y, así, evitar que los estafadores se aprovechen de las personas que buscan relaciones.

En primer lugar, la compañía ha señalado la importancia de desconfiar de menajes inesperados o que provienen de contactos no solicitados. Esto permitirá que, en caso de ser un perfil falso, los usuarios no caigan en su manipulación y no se conviertan en posibles víctimas.

Para evitar recibir mensajes o solicitudes de conexión de personas desconocidas, los usuarios pueden recurrir a los controles de privacidad en Messenger, Instagram y WhatsApp, de cara a limitar quién puede ponerse en contacto, por ejemplo, seleccionando solo los contactos conocidos.

Igualmente, es recomendable verificar con quién se está hablando 'online', ya que, como en las estafas mencionadas, habitualmente se recurre a crear identidades falsas o, incluso, robar perfiles reales.

Por ejemplo, para confirmar la identidad de la persona en cuestión, Meta sugiere que los usuarios busquen a la persona en internet, comprueben cuándo se creó su cuenta o lleven a cabo una búsqueda inversa de imágenes para verificar la autenticidad de las fotos del perfil.

Además de todo ello, es especialmente importante sospechar de cualquier solicitud de dinero o información valiosa. Normalmente, si una persona recién conocida solicita dinero a través de tarjetas regalo o aplicaciones de pago «es muy probable que se trate de una estafa», ha sentenciado Meta.

No obstante, aunque con el pretexto de San Valentín los actores maliciosos aprovechan para realizar estafas románticas, se trata de un tipo de engaño que se ha convertido en una característica permanente del panorama de fraude en línea, por lo que se recomienda estar alerta ante este tipo de farsas en todo momento.