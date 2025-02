Ubisoft está segura del éxito de Assassin's Creed Shadows, que llegará al mercado el próximo marzo con una apuesta por elementos característicos de la franquicia y otros nuevos y dos protagonistas que ofrecen dos estilos de juego diferentes.

La compañía de videojuegos ha recibido buenas críticas del próximo título de la franquicia de la Hermandad de los hashshashin o asesinos, que elogian "su mundo inmersivo, sus impresionantes imágenes y su entorno ricamente detallado", ha indicado la compañía con motivo de los resultados financieros del tercer trimestre de su año fiscal 2024/2025.

Es, sin embargo, la presencia de dos protagonistas lo que, según Ubisoft, ha sido «particularmente bien recibido», porque ofrece «dos estilos de juegos distintos que se adaptan a las diferentes preferencias de los jugadores». A ello se une que «ambos personajes desempeñan roles críticos en la historia del juego».

En este sentido, Assassin's Creed Shadows narra una historia ambientada en el Japón feudal del siglo XVI y tiene como protagonista a Naoe, una shinobi nipona que utiliza el sigilo, el 'parkour' y el manejo de dispositivos; y a Yasuke, un samurái de origen africano inspirado en un personaje histórico real, con un estilo orientado al combate cuerpo a cuerpo.

Ubisoft prevé buenos resultados con este videojuego y por ello están «completamente centrados» en su lanzamiento. Llegará el 20 de marzo, pero su adquisición se adelantó en un formato de pedidos anticipados que, según la compañía, «están en línea con los de Assassin's Creed Odyssey, la segunda entrada más exitosa de la franquicia».

Ubisoft también ha destacado el «desempeño resistente» de Rainbow Six Siege en «un panorama competitivo significativamente más difícil para los juegos de disparos en primera persona», así como el «desempeño sólido» de la franquicia Assassin's Creed.

A ello se suma el crecimiento en días de sesión experimentado por la franquicia de The Crew (38% interanual), en la que destaca The Crew Motorfest cuyas «métricas de retención y monetización del juego continúan superando significativamente a las de The Crew 2 desde su lanzamiento».

"Junto con un catálogo sólido y las asociaciones materiales esperadas, se planea que las reservas netas del cuarto trimestre crezcan año tras año gracias al lanzamiento de Assassin's Creed Shadows el 20 de marzo", concluye Ubisoft.