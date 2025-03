Samsung ha apostado en este MWC de Barcelona por una Inteligencia Artificial transversal, que riegue todo su ecosistema de productos y sus soluciones de 'software' para revolucionar la experiencia de sus usuarios, y así lo ha querido mostrar en el 'stand' que la firma coreana tiene en la feria tecnológica más importante del mundo.

Samsung busca «redefinir la IA móvil» y, para ello, tanto la división de Mobile eXperience (MX) como la de Networks han presentado sus últimas innovaciones en IA, incluida la próxima evolución de Galaxy AI y sus redes centradas en software.

En un espacio dedicado, los visitantes podrán ver y experimentar todo el potencial de los productos de Samsung y su visión de ofrecer «un verdadero asistente de IA» en todo el ecosistema Galaxy, destacando la serie Galaxy S25, y extendiendo sus experiencias impulsadas por esta tecnología a la nueva serie Galaxy A.

Los visitantes también podrán explorar cómo la IA está dando forma al futuro de la salud y la vida doméstica, estableciendo un nuevo estándar para la vida inteligente y conectada. «Estos avances transformadores de la IA están respaldados por la promesa fundamental de Samsung de ofrecer a sus usuarios seguridad y privacidad avanzada a todos los niveles», ha añadido la compañía.

Diferentes espacios para ver todo el potencial de galaxy ia

Los asistentes a la feria tendrán la posibilidad de probar todas las funciones inteligentes de los dispositivos de la marca 'in situ', entre las que se encuentra la novedosa herramienta 'Now Brief', que permite acceder a contenido personalizado basado en la información del usuario, así como a las recomendaciones proactivas a través de 'Now Bar'.

De igual manera, se podrá experimentar todo el potencial 'gaming' del nuevo procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, un 'chipset' personalizado en colaboración con Qualcomm que lleva el rendimiento del 'smartphone' al límite, garantizando una experiencia juego de alta velocidad, una capacidad de respuesta mejorada y efectos visuales de alta calidad incluso para los títulos más exigentes.

En una zona dedicada al cuidado de la salud, se mostrarán los tipos de información diaria sobre salud impulsada por IA al alcance de los usuarios del Galaxy S25, incluyendo 'Puntuación de energía', 'Consejos de bienestar' y 'Datos del sueño'. Estas funciones ofrecen experiencias de salud detalladas y personalizadas que proporcionan una visión holística del estado de salud del usuario, todo ello adaptado a los datos e intereses de salud individuales.

Asimismo, en el 'stand' se enseñarán nuevas capacidades basadas en la inteligencia artificial que permiten a los usuarios gestionar el hogar de forma segura y cómoda a través de la conectividad entre dispositivos. Protegidos por la seguridad de Knox Matrix, los escenarios de Home AI mostrarán cómo los usuarios pueden disfrutar de un tipo de vida más inteligente con una fácil configuración y control de los dispositivos habilitados por la plataforma SmartThings.

Junto a las tecnologías móviles innovadoras, Samsung presentará en un 'stand' privado cómo está avanzando en las redes de próxima generación con IA, con el objetivo de ofrecer a los operadores soluciones extremo a extremo basadas en software, lo que les permitiría «optimizar sus bases para aplicar la IA en cada capa de sus redes», detalla la compañía.

Un primer contacto con lo que está por llegar

Por último, los visitantes podrán ver por primera vez en directo el teléfono más fino hasta la fecha de Samsung, el Galaxy S25 Edge, y el prototipo de sus gafas inteligentes de realidad extendida, bautizadas como 'Proyecto Moohan', que están siendo desarrolladas junto a Google bajo el sistema operativo Android XR.

Este nuevo dispositivo está expuesto en el 'stand' de la compañía, aunque habrá que esperar hasta poder probar el producto final y conocer su fecha de lanzamiento.