Scopely ha anunciado la adquisición del negocio de videojuegos de Niantic, que incluye títulos como Pokémon Go y Pikmin Bloom y los equipos de desarrollo, en un acuerdo valorado en 3.500 millones de dólares (unos 3.215 millones de euros).

El negocio de videojuegos de Niantic cuenta con 30 millones de jugadores activos mensuales y el año pasado registró más de mil millones de dólares en ingresos. Su catálogo al completo reunió más de 500 millones de jugadores en 2024.

Estas cifras respaldan la adquisición que acaba de anunciar Scopely, responsable de títulos como Monopoly Go! y Marvel Strike Force, entre otros. A ellos se unirán los juegos de Niantic, que incluyen Pokémon Go, Monster Hunter Now y Pikmin Bloom, los servicios Campfire y Wayfarer, y los equipos de desarrollo.

Como ha informado en una nota de prensa, el acuerdo se ha valorado en 3.500 millones de dólares, y deja fuera los juegos de Ingress Prime y Peridot. Una vez cerrada la adquisición, Niantic pasará a ser Niantic Spatial, una entidad independiente que desarrollará inteligencia artificial geoespacial.

La firma de videojuegos para móviles Scopely fue adquirida hace dos años por Savvy Games, que forma parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.