Google migrará las cuentas antiguas individuales de G Suite al almacenamiento de Workspace a partir del 1 de mayo

Google ha anunciado que comenzará a trasladar las antiguas cuentas de usuarios individuales gratuitas de G Suite al almacenamiento compartido de Workspace a partir del 1 de mayo, para ofrecer una gestión más sencilla del almacenamiento, aunque perderán los beneficios de las cuentas individuales.

Workspace es el renombre que recibió G Suite en 2020 para dar paso a un nuevo servicio más integrado con las aplicaciones de productividad que Google. Dos años más tarde instó a los usuarios de las cuentas empresariales a migrar al nuevo servicio, aunque permitió mantener de manera gratuita las de uso personal, que ofrecen un almacenamiento de 15 GB.

Ahora, los usuarios que disponen de estas cuentas heredadas de G Suite cambiarán automáticamente al almacenamiento compartido de Workspace, que se comparte entre todos los usuarios que conforman la organización, por lo que dejarán de disponer de sus beneficios del almacenamiento individual.

Así lo ha comunicado Google en un correo electrónico compartido con los usuarios que disponen de estas cuentas antiguas de G Suite, al que ha tenido acceso The Verge, donde señala que el cambio se debe a que al almacenamiento compartido de Workspace facilita la gestión del almacenamiento de forma más flexible.

Tal y como ha manifestado al respecto la portavoz de Google, Jenny Thomson, en declaraciones al medio citado, los clientes de Workspace "han tenido el beneficio del almacenamiento compartido durante años" y, con este cambio, también se está a implementando «para los usuarios con esta oferta heredada».

La tecnológica ha indicado que la transferencia a Workspace se llevará a cabo de forma automática, por lo que no requiere ninguna acción por parte de los usuarios. Asimismo, la cantidad de almacenamiento que disponen las cuentas de G Suite no se verá reducido y, en caso de necesitar más espacio, se podrá adquirir con un descuento, aunque la compañía no ha especificado cuáles serán las tarifas concretas.

Además, se podrán seguir estableciendo límites de almacenamiento para cada usuario, de cara a evitar que se ocupe demasiado almacenamiento colectivo. Estas limitaciones en el almacenamiento se deberán configurar de forma manual mediante un administrador de la cuenta.

Con todo ello, Google comenzará a efectuar la transición a Workspace para estas cuentas de G Suite de forma oficial a partir del 1 de mayo.