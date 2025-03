El director de Pokémon Go confirma que no incluirá publicidad intrusiva y que mantendrá los eventos comunitarios

El director senior de producto de Pokémon Go, Michael Steranka, ha confirmado que el videojuego no tendrá anuncios intrusivos «ni ahora ni nunca», además de que mantendrá los eventos comunitarios que siempre han caracterizado al juego, instando a los usuarios «a salir, explorar el mundo y crear esas conexiones sociales reales».

La compañía Scopely, responsable de juegos como Monopoly Go! y Marvel Strike Force, anunció hace una semana la adquisición del negocio de videojuegos de Niantic, que incluye títulos como Pokémon Go y Pikmin Bloom y los servicios de desarrollo.

El acuerdo de compra, valorado en 3.500 millones de dólares (3.215 millones de euros al cambio), deja fuera los juegos de Ingress Prime y Peridot. Asimismo, una vez concluida la adquisición, Niantic pasará a ser Niantic Spatial, una entidad independiente que desarrollará Inteligencia Artificial (IA) geoespacial.

Esta operación generó preocupación entre los jugadores de la franquicia de Pokémon Go sobre el futuro del título, sus formatos de monetización -con la incorporación de publicidad- y el intercambio de datos de los jugadores, que necesitan compartir su ubicación para disfrutar de la experiencia, tal y como recuerda Polygon.

Este medio ha entrevistado al director sénior de producto del videojuego para móviles, Michael Steranka, quien lleva ocho años trabajando en el juego y ha dado respuesta a algunas de las dudas más repetidas estos días en la comunidad de jugadores.

En primer lugar, ha valorado que esta compra será «algo bueno para el juego y las comunidades de Pokémon Go», debido a que Scopely comparte con Niantic "muchos valores sobre cómo trabajar en equipo y cómo se preocupan por sus integrantes".

«Su forma de operar consiste en dar plena autonomía a cada equipo para que tome las mejores decisiones posibles para sus juegos. No hay mucha orientación ni presión de arriba a abajo ni a nivel ejecutivo sobre ninguno de los equipos», ha aclarado el entrevistado.

Por otra parte, ha subrayado que no está planteado incluir publicidad intrusiva y que eso no va a ocurrir «ni ahora ni nunca». Esto, porque la nueva propietaria «reconoce lo único que es este juego» y es consciente de que "sería una tontería intentar cambiar la fórmula que lo ha convertido en un éxito rotundo".

Con ello, el directivo ha señalado que Scopely, como empresa, opera de manera que da a todos sus equipos la libertad de tomas las decisiones adecuadas para sus juegos, de modo que deja en manos de los desarrolladores de Pokémon Go la posible inclusión de publicidad en el producto.

Sobre la compartición de datos personales de los usuarios y su ubicación, Steranka ha insistido en que no venden los datos a terceros y que solo emplea la información de localización para poner en marcha el juego. Asimismo, almacenan «cualquier dato de ubicación necesario en servidores con sede en Estados Unidos», siguiendo las prácticas regulatorias recomendadas para proteger los datos.

«Si temen que esto se extienda a otros lugares que quizás no conozcan o en los que no confíen, espero que lo que comparto hoy pueda disipar estos temores», ha dicho el responsable de Pokémon Go, dirigiéndose a los jugadores, durante la comentada entrevista.

Por otra parte, ha confirmado que el formato del juego se mantendrá y que se seguirá motivando a los jugadores «a salir, explorar el mundo y crear esas conexiones sociales reales». "No preveo cambios en ese aspecto a corto plazo, ya que es una misión que esperamos mantener, incluso con esta nueva propiedad", ha subrayado.

Además, Steranka ha suscrito las palabras del vicepresidente senior de Pokémon Go, Ed Wu, que sugirió que también continuarán como están los eventos comunitarios presenciales, como Safari Zone y Go Fest, un encuentro que «sigue en marcha». Con ello, ha insinuado que es posible que se organicen más eventos en otras ubicaciones en el futuro.

«[Scopely] quería asegurarse de que hubiera una verdadera continuidad y de que los aspectos operativos del juego no se degradaran como una parte de esta transacción», ha apuntado finalmente el directivo. También ha sugerido que el próximo año, cuando se cumple el 30º aniversario de Pokémon como marca, «va a ser el mejor año de todos los tiempos» para la comunidad del juego.