OnePlus Watch 3 sobresale en robustez y autonomía, aunque se echa en falta un tamaño reducido para muñecas más pequeñas

El nuevo OnePlus Watch 3 es un 'smartwatch' que fácilmente recibe la calificación de sobresaliente, tanto a nivel funcional, con una interfaz dinámica y una autonomía que llega a los cinco días, como de diseño, con un formato robusto, resistente y adaptable a cualquier 'outfit', a pesar de que solo tiene un tamaño y no termina de ser compatible con las muñecas más pequeñas.

La compañía presentó este dispositivo a mediados de febrero bajo el lema 'Never Settle' (traducido como 'Nunca te conformes'), momento en que comunicó que lo había desarrollado pensando en ofrecer «un compañero» para la salud y la actividad física, además de un «complemento de moda», sin perder el sentido de la utilidad y su compromiso con la salud de los usuarios.

Esto se puede comprobar de un solo vistazo, ya que su aspecto dista de la generación anterior debido a ciertos detalles del cuerpo del reloj, que se ofrece en los colores negro y plateado, ambos compatibles con correas de silicona, también en Obsidian Titanium (negro) y Esmerald Titanium (verde). El modelo anterior, en cambio, contaba con una versión de piel.

En este caso, se ha añadido un bisel de titanio con los minutos alrededor de la pantalla, mientras que su caja, de acero inoxidable, cuenta con dos botones de acción en el lateral derecho aunque, a diferencia de la generación anterior, se ha añadido una corona giratoria más sobresaliente y con forma piramidal.

Ésta dirige directamente al menú de opciones del 'smartwatch' y evita que el usuario toque la pantalla para ejecutar cualquier acción. Esto ya es posible en relojes inteligentes de otras marcas, pero es la primera vez que OnePlus lo introduce en uno de los suyos. El botón inferior, como entonces, brinda acceso directo a los modos deportivos.

El tamaño de este reloj también crece con respecto a la generación anterior: frente a las 1,43 de la pantalla AMOLED de la generación anterior, que también tenía marcos demasiado gruesos, el nuevo reloj viene con un panel LTPO de 1,5 pulgadas, con 2.200 nits de brillo máximo. Por otro lado, dispone de cristal de zafiro 2D, un material gracias al cual es menos susceptible a los arañazos.

Si bien no nos hemos atrevido ni encontrado en la necesidad de probar su certificación militar IP68, maltratar al dispositivo, lanzándolo contra una superficie dura o introduciéndolo a varios metros de profundidad, durante las semanas que lo hemos utilizado como 'smartwatch' principal no ha sufrido ningún desperfecto.

Una de las características que este 'smartwatch' sí mantiene con respecto a OnePlus Watch 2 es su arquitectura de doble procesador. Por un lado, Qualcomm Snapdragon W5, y, por otro, BES2800, elaborado con un proceso FinFET de 6 nanómetros; que ejecuta las tareas que demandan menos recursos y lo hace en segundo plano para ahorrar energía.

Su batería, de 631mAh de capacidad, ha mejorado y mucho con respecto al 'smartwatch' del año pasado, a pesar de que éste no tenía ninguna pega. Esta vez, hemos comprobado que el OnePlus Watch 3 puede estar encendido hasta cinco días (120 horas, frente a las 100 del modelo anterior) en Modo Inteligente.

Si se utiliza más de lo normal en este modo y siempre que no se haya activado la pantalla activa (AOD, por sus siglas en inglés), el reloj reduce su autonomía a los tres días, mientras que si se escoge la opción de Modo Ahorro de energía, no será necesario cargarlo hasta pasados 16 días encendido.

Control de salud

A diferencia de otros 'smartwatches', que solo se colocan sobre la superficie de la muñeca, el modelo de OnePlus «abraza» esta parte del cuerpo para registrar con precisión diferentes mediciones, a través de diferentes sensores: de temperatura, de frecuencia cardíaca, pulsioxímetro óptico, geomagnético, sensor de luz, de aceleración, giroscopio y barómetro.

Teniendo una muñeca más pequeña, es indispensable apretarlo bastante para que pueda recopilar todos estos datos -el medidor del estado de ánimo, siempre en el nivel 'Normal' a pesar de haber sufrido varios momentos de estrés, podría revelar que no es muy fiable cuando se afloja la correa-, algo que probablemente se podría solucionar con un modelo de menor tamaño, más ligero.

Conviene apuntar en este sentido que el medidor del sueño no ha sido especialmente preciso, ya que en varias ocasiones ha comenzado a contabilizar tiempo de sueño al detectar que nos hemos tumbado, mucho antes de desconectar el teléfono e intentar conciliar el sueño.

A pesar de estos inconvenientes, el dispositivo ofrece una opción de comprobación de salud de 60 segundos (en nuestras pruebas, la duración siempre ha sido menor) que hace un estudio completo teniendo en cuenta indicadores como la salud vascular y el estado físico y mental, gracias a Cuerpo y Mente.

En general, el 'software' de este dispositivo, que está impulsado por WearOS, brilla por su agilidad en aplicaciones como WhatsApp. Sin tener que revisar el móvil es posible visualizar imágenes a tamaño completo, así como responder con emojis, con un mensaje de texto o por voz.

Otra de las características que evitan depender del teléfono es aquella que permite emparejarlo con el 'smartphone' para controlar el dispositivo a distancia y reproducir vídeos de servicios como TikTok o YouTube Shorts haciendo 'scroll' en la pantalla del propio reloj.

Junto con las funcionalidades pensadas para el ocio, el reloj se presenta como una opción muy completa para las actividades deportivas. Tanto es así, que admite más de cien modos; once de ellos profesionales -esquí, tenis, bádminton, natación, ciclismo y alpinismo, entre otros- , para hacer un seguimiento más exahustivo de la actividad.

Por ejemplo, al probarlo durante una caminata al aire libre, el reloj es capaz de mostrar valores como la distancia recorrida -reflejada de forma muy fiel gracias al GPS de doble frecuencia que incorpora el dispositivo-, las calorías quemadas o los pasos que se han dado. Todos estos resultados se pueden ampliar con la aplicación OHealth, desde la que también es posible configurar la monitorización de la postura del cuello, para desarrollar buenos hábitos posturales o recibir alertas de SpO2 baja.

En definitiva, OnePlus ha creado uno de los relojes más bonitos y eficientes compatibles con Wear OS (si no el mejor) y lo ha hecho pensando en las necesidades diarias de los usuarios, más allá de la medición de la salud y las opciones deportivas, que son no tener que cargarlo todos los días y no temer a daños por golpes imprevistos. Ahora bien, se agradecería un tamaño reducido para las muñecas más pequeñas y para aprovechar todas las opciones de monitorización que ofrece.