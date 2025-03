HP no planea desarrollar su propia consola portátil porque Windows no ofrece una experiencia adaptada a los jugadores

La presidenta de la división de soluciones para juegos de HP, Josephine Tan, ha señalado que la compañía no tiene planes de desarrollar su propio 'hardware' de consola portátil para juegos de PC porque las opciones de 'software' que ofrece Windows no se adaptan a una experiencia óptima para los jugadores.

Son diversas las compañías que han lanzado al mercado sus consolas portátiles para jugar a títulos de PC, como es el caso de Valve con Steam Deck, Lenovo con Legion Go, Asus con Asus ROG Ally o MSI con sus modelos Claw 8AI+ y 7 AI+.

El éxito de estas consolas radica en la posibilidad que ofrecen a los usuarios de jugar a los títulos que habitualmente ejecutan en PC pero desde cualquier parte, gracias a un dispositivo portátil que ofrece un rendimiento capaz de impulsar una gran cantidad de títulos, incluidos aquellos 'triple A', con compatibilidad con Windows y acceso a tiendas de juegos como Epic o Steam.

Sin embargo, otras tecnológicas como HP no se han integrado en este sector de 'hardware', a pesar de que cuenta con dispositivos enfocados a los videojuegos con su línea de dispositivos OMEN, como el ordenador portátil recientemente presentado OMEN Max 16.

En este marco se ha pronunciado la presidenta de la división de soluciones para juegos de HP, Josephine Tan, quien ha señalado que la compañía no tiene intención de desarrollar su propia consola portátil porque Windows no permite una experiencia de videojuegos totalmente adaptada en estos dispositivos.

Así lo ha detallado Tan en declaraciones recogidas por el medio XDA Developers, donde ha señalado que, si algo no le gusta, no sabe cómo crear un producto para ello. "Si nos fijamos en Windows, personalmente me peleo para adaptarme a la experiencia", ha matizado.

Siguiendo esta línea, la directiva ha apuntado que cuando se utiliza una consola portátil, los usuarios esperan una configuración y experiencia «muy sencilla», con cuestiones como que recuerde el último juego que se haya ejecutado. Sin embargo, ha subrayado que eso no ocurre con Windows.

"La experiencia del usuario es fundamental. Es lo primero que consideramos al entrar en el mercado«, ha manifestado Tan en referencia a las dificultades que puede ocasionar Windows como sistema operativo de una consola portátil, al tiempo que ha puesto sobre la mesa la necesidad de diferenciarse del resto de marcas a la hora de crear sus productos. »No quiero ser un integrador de sistemas y simplemente ensamblar cosas. Cualquiera puede hacerlo", ha apostillado.

Con todo ello, por el momento, HP no tiene intención de convertirse en otro fabricante de consolas portátiles para juegos de PC porque las opciones de 'software' disponibles no se ajustan a la experiencia de videojuegos que quieren ofrecer a los usuarios.

Por el contrario, preguntada por si desde HP estarían interesados en fabricar una consola portátil que ejecutase sistema operativo SteamOS, Tan aseguró que, en ese caso, sí estarían dispuestos a desarrollar su propia consola.

En este marco, se ha de tener en cuenta que recientemente Valve anunció avances en sus planes para llevar SteamOS a otras consolas portátiles distintas a Steam Deck, con el soporte listo para probarse, con su distribución dentro del canal Steam Deck Preview.