Mosseri (Instagram) cree que la red social "debería desarrollar" modo imagen en imagen

El responsable de Instagram, Adam Mosseri, cree que la red social «debería desarrollar» el modo imagen en imagen, una característica ya presente en competidoras como TikTok y YouTube, que permitirá a los usuarios realizar otras tareas mientras visualizan contenidos publicados en secciones como Reels.

El modo imagen en imagen, también conocido como Picture-in-Picture (PiP) permite visualizar contenido mientras se navega por otras aplicaciones en el 'smartphone' y se presenta como una ventana flotante en la interfaz, donde se reproducce el contenido sin interrupciones, a pesar de estar ejecutando otras acciones.

Esta característica ya está disponible en plataformas de vídeo, como TikTok y YouTube, una herramienta que Instagram también se está planteando introducir en su servicio, según ha sugerido recientemente su responsable, Adam Mosseri.

Durante su sesión semanal de 'Ask me Anything' ('Pregúntame cualquier cosa'), el directivo ha reconocido que se trata de una solución interesante que su equipo «debería desarrollar». Gracias a esta función, por tanto, será posible ralizar múltiples tareas y ver Reels de manera simultánea, entre otrs casos.

Dese The Verge, que han tenido acceso a este conjunto de Historias de Instagram, también han subrayado que Instagram está trabajando para mejorar su función de búsqueda este año, incluida la capacidad de buscar contenido, no solo a otras cuentas.