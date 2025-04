The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y Dragon Age: The Veilguard, entre los juegos finalistas de los Premios Hugo 2025

Los videojuegos triple A The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, desarrollado por Nintendo, y Dragon Age: The Veilguard, creado por BioWare, entre los seis títulos finalistas que competirán para ser galardonados con un Premio Hugo 2025 en la categoría de mejor juego.

Dirigidos por la Sociedad Mundial de Ciencia Ficción (WSFS), los Premios Hugo galardonan las mejores obras de ciencia ficción cada año, incluyendo el género de los videojuegos, que comenzó a premiarse en el año 2021, siendo el título de Supergiant Games, Hades, el primero en recibir uno de estos premios.

En este sentido, de cara a la ceremonia de entrega de los Premios Hugo 2025, que se celebrará el 16 de agosto en el marco del evento Seattle Worldcon 2025 (Washington, Estados Unidos), la organización WSFS ha dado a conocer los finalistas para esta edición, entre los que se incluyen un total de seis videojuegos que compiten por el premio al mejor juego u obra interactiva.

Así, entre los nominados a esta categoría se encuentran dos títulos triple A, como es el caso de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom desarrollado por Nintendo, y Dragon Age: The Veilguard desarrollado por BioWare. Asimismo, también están nominados los juegos Caves of Qud, Lorelei and the Laser Eyes, Tactical Breach Wizards y 1000xRESIST.

En concreto, en el caso de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, se trata de un título de acción y aventura que Nintendo lanzó en septiembre del pasado año para Nintendo Switch, y que destaca por ser la primera entrega de la franquicia que está protagonizada por la princesa Zelda.

Igualmente, Dragon Age: The Veilguard, la secuela de Dragon Age: Inquisition, llegó en octubre del pasado año, y se basa en un videojuego de rol y aventura que, publicado por Electronic Arts, se enfoca en la historia del protagonista Rook, quien debe impedir que el dios Solas acabe con el mundo.

Siguiendo esta línea, Caves of Qud, desarrollado por Freehold Games, es un videojuego de rol de tipo 'roguelike' que se ambienta en un mundo abierto retrofuturista. Lorelei and the Laser Eyes, por su parte, está producido por Simogo, y se basa en un juego de rompecabezas ambientado en un hotel con estética misteriosa.

Continuando con los nominados, Tactical Breach Wizards de Suspicious Develoments, es un juego de táctica por turnos en el que los jugadores pueden controlar a un equipo de magos que lucha para detener una conspiración global. Finalmente, 1000xRESIST desarrollado por Sunset, se trata de un título de aventuras de ciencia ficción, en el que una enfermedad propagada por una invasión alienígena obliga ocasiona un pandemia global que amenaza con acabar con la sociedad.

Con todo ello, el ganador del Premio Hugo 2025 en la categoría de mejor juego u obra interactiva, se dará a conocer el 16 de agosto en el marco de la 83ª convención mundial de ciencia ficción Worldcon. Asimismo, se ha de tener en cuenta que, en la edición anterior, resultó ganador Baldur's Gate 3 de Larian Studios.