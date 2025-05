Mr. Deepfakes, la web de deepfakes' pornográficos, anuncia su cierre

La página web de 'deepfakes' pornográficos Mr. Deepfakes ha anunciado que no tiene intención de recuperar su actividad después de que que un proveedor cancelara su servicio y perdieran datos, obligando con ello a su cierre.

Mr. Deepfakes es una página de pornografía dedicada a los 'deepfakes' de carácter pornográfico, es decir, imágenes manipuladas con herramientas de inteligencia artificial que hacen que el resultado sea muy realista.

El contenido que mostraba procedía de sus usuarios, que lo subían a la web e incluso podían contactar con creadores para realizar peticiones. Las imágenes y los vídeos en ocasiones tenían un gran parecido con personas reales, generalmente celebridades, y no contaban con el consentimiento de quienes aparecían en ellos.

Este lunes, Mr. Deepfakes ha anunciado su cierre. El motivo se encuentra en la pérdida de un proveedor de servicio crítico y de datos que no pueden recuperar, como explica en un mensaje y recoge el medio especializado 404Media.

Los usuarios ya no pueden acceder a la web ni tampoco a los foros, y Mr. Deepfakes ha confirmado que tampoco lo hará en el futuro. "No lo relanzaremos. Cualquier sitio web que afirme esto es falso. Este dominio expirará y no nos hacemos responsables de su uso futuro", indican en el mensaje.

Pasos para combatir los 'deepfakes' pornográficos

La proliferación de 'deepfakes' no consensuados se ha convertido en un problema, sobre todo para las víctimas, que ven su imagen usada con fines sexuales o vejatorios. Algunos gobiernos han avanzado hacia su ilegalización, como España, que a finales de marzo aprobó el proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, en el que se incluye una reforma del Código Penal que castigará con penas de prisión los 'deepfake' o el uso de la IA con fines vejatorios.

La Unión Europea los entiende como una forma de ciberviolencia, y como tal, incluirá la distribución de imágenes falsificadas de desnudos y el ciberacoso en el nuevo marco legislativo que prepara para atajar la violencia contra la mujer.

Estados Unidos avanza en este ámbito con la TAKE IT DOWN Act, que busca dotar de herramientas a las víctimas de «imágenes explícitas no consensuadas», como los 'deepfakes' pornográficos, para que puedan combatir el daño generado; incluye penas para quienes difunden conscientemente este material y obliga a las plataformas digitales a eliminarlo.

Reino Unido, por su parte, tiene previsto incorporar nuevos delitos, que incluyen los 'deepfakes' sexualmente explícitos, así como la toma de imágenes íntimas sin consentimiento y la instalación de equipos con la intención de cometer estos delitos.