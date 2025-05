Galaxy S25 Edge presume de diseño ultrafino sin pérdida de rendimiento y con las funciones de Galaxy AI

Samsung ha presentado Galaxy S25 Edge, su 'smartphone' de diseño ultrafino que, con 5,8mm de grosor, utiliza Snapdragon 8 Elite personalizado para Galaxy, una cámara de 200 megapíxeles y una cámara de vapor rediseñada para que mantenga el rendimiento todo el día.

El nuevo integrante de la serie Galaxy S25 «es más que un 'smartphone' fino», ya que para crear la compañía ha recurrido a «ingeniería de vanguardia», como ha puntado el presidente y director en funciones de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, TM Roh.

En concreto, conseguir un chasis de 5,8 mm ha obligado a Samsung ha «reinventar casi todos los elementos del diseño» de este 'smartphone', para que, pese a su reducido grosor, pueda lucir el diseño unificado de la serie.

Esto se traduce en un equipo de bordes curvados y un marco de titanio para ofrecer resistencia en el uso diario, a lo que se suma el refuerzo de Gorilla Glass Ceramic 2 en la pantalla e 6,7 pulgadas. Se trata del vidrio cerámico más reciente de Corning, diseñado precisamente para dispositivos delgados, que debuta en este dispositivo de Samsung.

Galaxy S25 Edge utiliza una batería de 3.900mAh y un procesador Snapdragon 8 Elite personalizado para Galaxy, el mismo que integran el resto de miembros de la serie Galaxy S25 a nivel mundial, y que impulsa el procesamiento de la inteligencia artificial.

Para evitar que se vea afectado el rendimiento, Samsung ha rediseñado la cámara de vapor para que sea más delgada, pero más amplia, lo que contribuye a una disipación del calor constante que mantiene fresco el dispositivo durante un uso prolongado.

Asimismo, la compañía ha dotado a este 'smartphone' de una cámara principal de 200 megapíxeles, que mejora el brillo en un 40 por ciento en las imágenes tomadas en entornos con poca luz. La lente ultra gran angular de 12 megapíxeles, ademas, cuenta con autofoco, lo que permite realizar fotografías macro nítidas y detalladas.

Este dispositivo ofrece una experiencia fotográfica en línea con la serie Galaxy S25 de la mano de ProVisual Engine, que incorpora mejoras de nivel profesional, e incluye funciones de edición de Galaxy AI, como Borrador de audio y Asistente de dibujo.

Galaxy S25 Edge también dispone de las funciones multimodales de Galaxy AI, así como de agentes de IA que funcionan en múltiples aplicaciones, y mejora la integración de las rutas diarias. Todo ello respaldado por la plataforma de seguridad Samsung Knox Vault.

También cuenta con 'Now Brief', que permite acceder a contenido personalizado basado en la información del usuario, así como a las recomendaciones proactivas a través de 'Now Bar'. Y con la integración de Galaxy con Google, Galaxy S25 Edge incluye las nuevas funciones de cámara y pantalla compartida de Gemini Live.

Galaxy S25 Edge funciona con el sistema One UI 7, basado en Android 15. Estará disponible en varios colores, incluidos Titanio Plata, Titanio Azul y Titanio Negro intenso, con una configuración de 12GB de memoria RAM y 256GB o 512GB de capacidad interna.