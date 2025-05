The Browser Company aclara que continuará manteniendo Arc y que, por el momento, no publicará su código fuente

The Browser Company ha compartido que, a pesar de estar enfocado principalmente en impulsar su nuevo navegador Dia, continuará manteniendo Arc y que, por el momento, no publicará su código fuente en abierto, aunque puede ser una opción de cara al futuro.

La compañía tecnológica presentó su nuevo navegador web basado en un entorno de IA, Dia, en diciembre del pasado año, con funciones diseñadas para ayudar a los usuarios a la hora de redactar texto, dar ideas, resumir pestañas o llevar a cabo acciones de forma autónoma. Todo ello, con capacidad para comprender los elementos de la ventana del navegador e interaccionar con ellos.

Tras presentar Dia, The Browser Company ha continuado manteniendo su navegador original Arc, publicando correcciones de errores y soluciones para vulnerabilidades de seguridad, además de actualizar Crhomium con regularidad. Sin embargo, han dejado de desarrollar activamente «la experiencia principal del producto» para enfocarse en Dia.

Ahora, el director ejecutivo de la tecnológica, Josh Miller, ha compartido el planteamiento que mantiene la empresa sobre sus navegadores y cuál será la evolución de estos servicios para los usuarios, tal y como ha detallado en un comunicado en su web.

En concreto, Miller ha reconocido que, al estar principalmente centrados en impulsar su nuevo navegador Dia, han considerado publicar Arc en código abierto e, incluso, llevar a cabo una posible venta.

Sin embargo, se trata de una «decisión compleja», dado que Arc se ejecuta en una infraestructura personalizada llamada Kit de Desarrollo de Arc (ADK), que es un formato similar a un kit de desarrollo de 'software' interno para desarrollar navegadores, y que la compañía define como su «secreto».

Se ha de tener en cuenta que el nuevo navegador Dia también está basado en la infraestructura de ADK, por tanto, en caso de publicar Arc en código abierto, se compartiría igualmente de forma abierta el ADK y, por el momento, «sigue siendo fundamental para el valor de la empresa».

Así, aunque actualmente The Browser Company no compartirá Arc en código abierto, ha matizado que «no significa que nunca sucederá». «Si llega el día en que ya no ponga en riesgo a nuestro equipo ni a nuestros accionistas, nos entusiasmaría compartir con el mundo lo que hemos creado», ha sentenciado Miller.

Igualmente, la tecnológica ha asegurado que no pretenden cerrar Arc, al tiempo que ha subrayado que continúa siendo un servicio en el que los usuarios confían y utilizan. «Nuestra esperanza es que Arc encuentre un futuro tan considerado como su pasado», ha apostillado la compañía.

Dia como un nuevo concepto de navegador

The Browser Company también ha aclarado que Dia y Arc se concibieron como dos productos distintos, concretamente la compañía desarrolló Dia como «una oportunidad para arreglar» lo que se hizo mal con Arc.

Así, según ha detallado Miller, Arc es un navegador «potente» pero más complejo para los usuarios, lo que limita su uso en el día a día. Siguiendo esta línea, en comparación con Arc, Dia ha sido creado desde el principio priorizando el rendimiento, con una arquitectura rápida para ofrecer respuestas de forma «ligera y ágil».

Además, Dia también ha sido ideado con el foco puesto en la seguridad, invirtiendo en un mayor equipo de ingeniería de seguridad, equipos rojos y auditorías internas. Según ha matizado la compañía, este enfoque de seguridad es aún más importante teniendo en cuenta que se trata de un navegador creado para entornos de IA.

Con todo ello, Dia ha sido creado como "un verdadero sucesor del navegador", basado en predicciones de la compañía como que dentro de cinco años, «las interfaces de IA más utilizadas en computadoras de escritorio reemplazarán a los navegadores de antaño».

Por el momento, el navegador Dia todavía se encuentra en una versión de prueba, aunque próximamente pasará a estar disponible para los miembros de Arc.