Trucos para no tener que pagar por el equipaje hay muchos: desde meterlo todo en una mochila que quepa debajo del asiento a ponerse capas y capas de ropa para llevarlo encima. Una usuaria de TikTok ha sorprendido a los usuarios de la red social con su ingenioso truco para no tener que gastarse más de cinco euros en transportar las maletas de un lugar a otro. La comunicadora Janira Planas, ha sido la que ha compartido en Twitter el vídeo de una chica que en vez de facturar maleta le ha «comprado» la maleta a su madre por Vinted.

En el vídeo se puede ver como la usuaria de TikTok @lauritaps173 comparte un truco mediante el título de Estudiantes del mundo, no gastéis dinero en facturar maletas. En el clip muestra cómo puede ahorrar hasta 80 euros, o incluso más dependiendo de la compañía, enviando el equipaje por Vinted. «Quien no lo sepa, estoy de erasmus y mi madre me envía las cosas por Vinted porque es lo más barato, mientras que en Correos me cobrarían por esto 50 euros, me han cobrado seis euros por esto y me devuelven un euro», apunta mostrando una maleta de grandes dimensiones.

Con esta estrategia la madre le ha mandado varias cosas para que disfrute durante su estancia en el Erasmus: ropa nueva, dulces, muchas bolsas de pipas y algún detallito más. Todo ello por solo cinco euros de envío. El truco, como todo aquello que sirva para ahorrarse unos euros en tiempos de inflación desbocada, no ha tardado en viralizarse. El clip ya cuenta con más de medio millón de visitas y todo tipo de reacciones, en lasque muchos aseguran que lo probarán próximamente.

De hecho, han sido algunos los que han asegurado que también se puede hacer el truco en otro tipo de aplicaciones de segunda mano. «En Wallapop puedes hacer envíos y después lo devuelves y te sale gratis», «Yo hacía lo mismo con mi relación a distancia. Le mandaba por Wallapop los regalos porque me salía más barato que por correos», aseguran algunos.