«¿Son unos vagos los de la universidad de Mallorca?». Es la pregunta que ha salido a hacer en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) un tiktoker madrileño. El usuario Rafa Madorran ha publicado un vídeo en su canal en la red social en el que pregunta a varios estudiantes su nivel de esfuerzo y día a día en los estudios. El joven aparece en uno de los bares del campus comentando las cargas de trabajo con otro jóvenes.

«Hemos venido desde Madrid y nos han dicho que en la UIB no se hace prácticamente nada y que la gente es muy vaga, ¿es eso cierto?», pregunta el tiktoker a un grupo de chicas. «A ver, yo hago cosas», responde una de ellas sorprendida con la pregunta. Otro de los preguntados, contesta que «si no trabajas y no estudias no lo sacas». Madorran indaga un poco más y les pide cuántas horas del día dedican a estudiar. «Si se acerca un examen habrá que estudiar dos hora o dos horas y media o una al día», responde uno de ellos.

La investigación del tiktoker va más allá y aprovecha para recorrer otras facultades. «En Biología no es cierto, dos semanas seguidas de cada tarde en el laboratorio y ocho horas de clase cada día», dice una joven estudiante de la facultad de ciencia.

El trend del tiktoker madrileño se ha viralizado entre los estudiantes de la UIB y ya ha recibido multitud de comentarios y opiniones. «Depende de la facultad y la carrera, en la zona Politécnica y científica van todos ahogados siempre», comenta un usuario. «Por algo se llama la isla de la calma», comenta entre risas otro. Mientras que algunos aprovechan para aclarar que no es universidad de Mallorca sino universidad de les Illes Balears.