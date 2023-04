La conductora de un autobús nocturno de Barcelona expulsó a un pasajero «ebrio» por «acosarla con comentarios sexualizados» el pasado sábado sobre las 4:30 horas, según ha explicado el autor de un vídeo que muestra los hechos y se ha hecho viral en redes sociales. El principio de la grabación recoge cómo la conductora dice al pasajero cuando le echa del vehículo: «Lo que yo estoy haciendo es que me respetes».

La mujer que conducía un autobús del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) obliga al pasajero a abandonarlo mientras asegura: «No me hace falta llamar a la policía y perder 20 minutos, ni yo ni ellos», en referencia al resto de pasajeros. «La próxima vez bebes menos o te callas antes», añade la conductora en el vídeo. En el vídeo se puede ver como la conductora intenta echar al pasajero a la fuerza cansada de sus supuestas faltas de respeto: «Bájate del bus. Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor que te sientes y te he pedido que te calles», le dice.

La conductora le hace saber que por culpa suya está retrasando al resto de pasajeros y que ella no va a tolerar más faltas de respeto: «Luego si quieres te pones a llorar y a llamarle guapa al de atrás. Que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa a él». Una de las pasajeras presentes en la escena invita al hombre a abandonar el autobús, él acaba cediendo y bajando.