Correr está de moda. Y contarlo en las redes sociales todavía más. Atrás quedan los días en los que Roberta Bobbbi Gibb se convirtió en un referente feminista y deportivo al enfundarse unas bermudas y ocultar su rostro bajo una sudadera de su hermano para esconder su identidad y así poder correr el maratón de Boston. Ella fue una de las primeras influencers deportivas. Fue en el año 1966, y las mujeres no estaban autorizadas a hacer este tipo de pruebas. Aunque estaban muy equivocados, no se les consideraba fisiológicamente capaces de correr los 42 kilómetros. Roberta corrió de manera clandestina, sin dorsal y logró un tiempo de poco más de tres horas. Desde entonces son muchas las que han seguido sus zancadas.

No cabe duda de que las redes sociales han ayudado a situar el running en lo más alto del ranking de deportes a practicar en los últimos años. Tras la pandemia del coronavirus, correr se ha convertido en la mejor solución para estar en forma y poder hacerlo al aire libre. Sin embargo, más allá de lo que muchos puedan pensar, este auge del running y del trail running ha generado una explosión de influencers deportivos en redes sociales y, también, se ha convertido en el particular agosto de muchas marcas que los utilizan para hacer llegar sus productos bajo el paraguas del lifestyle y trendsetter.

Sin embargo, la cantidad de datos y perfiles a los que se puede acceder en redes sociales en ocasiones necesitan un filtro. Porque no es lo mismo hacer deporte que poder aconsejar sobre deporte. Determinar qué información de toda la encontrada merece ser atendida es una tarea compleja. Cualquiera puede ofrecer consejos sobre lo que considere sin tener ningún tipo de conocimiento ni formación en la materia. ¿Es esto suficiente para cuidar nuestra salud? Evidentemente, no. Y es que visto así: ¿Irías a quitarte una muela a un sitio por el simple hecho de que quien te lo va a hacer tiene una sonrisa perfecta? Seguro que no, pues lo mismo ocurre con el deporte en Instagram y TikTok.

Y es que el deporte se ha convertido en terreno pantanoso, sobre todo por su facilidad para difundir por redes sociales creencias erróneas. Por ello, es importante saber que los instagramers que aportan una gran cantidad de contenido de calidad no abundan, pero existen. Son todos aquellos que cuenta con una preparación previa para difundir este tipo de entrenamiento y sus consejos pueden ser de mucha utilidad, estos son algunos de los que te recomendamos:

1. Patry Jordán, @gymvirtual_com

Seguro que durante la pandemia hiciste en casa algunos de sus vídeos de entrenamiento. Es una de las influencers de fitness más conocidas de España, en su canal de Youtube tiene más de 12 millones de suscriptores y 1,4 millones de seguidores en Instagram. Patry Jordán, conocida también por su canal @gymvirtual_com, es especialista en hacer vídeos cortos de entrenamientos breves para poder hacer en casa. Además es la autora del libro Yo puedo con todo.

2. Juan Carlos Higuero, @higuero_jc

Juan Carlos Higuero (Aranda de Duero, 1978) es un atleta español. Ha sido diez veces campeón de España de 1500 metros, campeón de Europa en 2007, medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de pista cubierta que se celebró en Valencia en 2008 y logró un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Pekín (2008). En 2018, y tras retirarse, se convirtió en comentarista de pruebas de atletismo en RTVE.

3. Verónica Costa, @vikikacosta

Verónica es entrenadora personal y también nutricionista. Cuenta con una gran comunidad de seguidores en sus redes sociales en las que sube vídeos de consejos y entrenamiento, como el que acompaña a esta noticia que grabó durante sus últimas vacaciones en Mallorca. En total, tiene un millón de seguidores y, aparte de recetas y rutinas de entrenamiento, también habla sobre belleza, maquillaje y moda.

4. Crys Dyaz, @crysdyaz

Es conocida como la entrenadora de las famosas, por sus entrenos pasan cada día influencers como Laura Escanes, María Pombo, Alexandra Pereira, Vicky Martin Berrocal, Lara Álvarez, Sara Sálamo, Blanca Suárez o Aitana. Y es que la entrenadora ya es casi tan famosa como las que acuden a su centro en Madrid, en Instagram acumula 278.000 seguidores. Pero no solo los rostros conocidos han colocado a la entrenadora dónde está hoy en día, también lo han hecho la constancia y la dedicación. Estudió fisioterapia y a sus espaldas acumula 13 récords de España absolutos en la prueba de 50 braza, cuando cerró ese capítulo de su vida Dyaz se marcó como objetivo hacer del deporte de élite algo saludable. Reto conseguido.

5. Raquel González, @raquelglzcampos

Es una deportista española que compite en atletismo, especialista en la disciplina de marcha.​ Ganó una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2022, en la prueba de 35 km. Además de competir también se ha convertido en una divulgadora de la disciplina en sus redes sociales, cuenta con más de trece mil seguidores en Instagram.

6. Chemita Martínez, @chemitamartinez

Desarrolló su pasión por correr a nivel profesional en atletismo, donde consiguió acumular grandes victorias en su palmarés. Hoy, ya retirado del atletismo profesional, sigue embarcado en retos y aventuras diferentes sobre todo tipo de terreno: asfalto, desierto o montaña. Actualmente es director técnico de la revista Runner's World y da conferencias a lo largo de todo el país.

7. Maria Rossich, @womanpersonaltrainers

Esta profesora de educación física comenzó enseñando gimnasia rítmica y hace una década decidió centrarse en trabajar solo con mujeres y creó la plataforma Woman Personal Trainers. La gimnasta olímpica Almudena Cid escribe uno de los prólogos de Somos cíclicas y la cómica Patricia Conde, otra de las celebridades que confían en los consejos de la mallorquina. Esta licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte cuenta con más de 121 mil seguidores en Instagram, donde ofrece consejos de entrenamiento para mujeres, salud, humor y Sibo, una enfermedad digestiva desconocida para muchos.

8. Juan Maria Jimenez Llorens, @juanmariajimenez

«Entrenador licenciado, runner y trail runner», así se define Juanma en su biografía de Instagram. Este corredor se ha convertido en una de las caras más conocidas de Instagram para los amantes de la montaña. Inconfundible por sus camisetas conocidas, en sus redes sociales difunde todas sus aventuras como corredor de trail. De hecho, hace poco se le pudo ver por Menorca defendiendo dorsal en la Ultra Camí de Cavalls.