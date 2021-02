Xuroa, el marketplace de Menorca para vender online

El avance del comercio online es imparable y la crisis de la COVID-19 solo ha hecho que hacer crecer esta forma de adquirir productos y servicios a través de internet. Desde la Asociación de Comerciantes de Menorca (Ascome) eran plenamente conscientes y por ello decidieron crear hace escasamente un año Xuroa, un centro comercial virtual dirigido al pequeño comercio con el que sus asociados pudieran comercializar sus productos entre los menorquines.

Con los deberes hechos justo a tiempo para el estallido de la pandemia, en abril de 2020 lanzaron el supermercado digital con 41 comercios y 3.000 referencias. De momento, más de la mitad de las ventas provienen de fuera de Menorca y en seis meses han conseguido duplicar la cifra de establecimientos participantes, superando los 8.000 productos disponibles. El objetivo es que se puedan añadir más asociados para que este “Amazon menorquín” llegue a cubrir el potencial de demanda existente.

PROYECTO. La semilla de Xuroa, expresión coloquial de la tercera persona del singular del verbo xoroiar (o ‘xuruar’), que en menorquín viene a significar “mirar”, surgió tras unas jornadas de comercio electrónico organizadas por Ascome a través de la Pequeña y Mediana Empresa de Menorca (PIME). Con el apoyo de la consultora en marketing Cristina Gaona, conceptualizaron en 2019 la creación de una nueva herramienta dirigida a sus 400 asociados que les ofreciera la oportunidad de afrontar el cambio de tendencias de consumo que ponía en riesgo el futuro de los pequeños comercios de proximidad, planteando una omnicanalidad en la que poder compaginar la tienda física y el ecommerce, tal y como explica el secretario de la asociación, Jordi Bosch.

“Los obstáculos a superar para ponerlo en marcha no eran fáciles porque teníamos que encontrar la solución tecnológica adecuada, marcar las normas de conducta de los usuarios comerciantes asociados que quisieran vender en la plataforma, las condiciones de compra de los clientes o el proveedor logístico para las entregas, entre otros factores”, detalla Bosch.

Finalmente optaron por adquirir una licencia de una plataforma que ya existía en el mercado que, si bien estaba pensada para un monoproducto, se pudo moldear a la necesidad multisectorial que tenían los comercios de Ascome. A finales de 2019 hicieron la presentación y muy pronto empezaron a llevar a cabo las primeras pruebas, tras una serie de sesiones de formación. En abril se ponían en marcha.

FUNCIONAMIENTO. La gestión y el mantenimiento del marketplace corre cargo de Ascome, que centraliza y se encarga de dar soporte pero, sobre todo, de trabajar en el posicionamiento de la plataforma en internet para que sea lo más visible posible para el consumidor final. “A los comercios no les supone ningún coste estar en Xuroa. El tema logístico también está resuelto y ni tan solo tienen que contribuir con ninguna comisión sobre la venta. Únicamente les pedimos el compromiso de dedicar los recursos necesarios para dotarlo de productos y asumir los pedidos para que no afecte a los plazos de entrega. Es una tarea diaria que debe asumirse como cualquier otra y como siempre, los comercios que más dedicación tienen son los que más resultados consiguen”, afirma Jordi Bosch.

Las secciones que actualmente ofrece Xuroa van desde productos de moda, alimentación, artesanía, complementos, deportes, juguetería o electrodomésticos. “Lo que sorprende es ver cómo una pequeña tienda ubicada en Menorca está vendiendo sus productos por toda España, pudiendo servir el pedido en 48 horas”, añade el secretario de Ascome. Cuando se puso en marcha en abril, recibieron en muy poco tiempo más de 6.000 visitas.

“El confinamiento hizo subir las ventas, luego en verano se frenó y a partir de otoño creció con la campaña navideña. Los productos que más han triunfado hasta la fecha son calzado infantil, electrodomésticos y juguetería”, explica. Reconoce que el volumen de negocio obtenido es aún poco significativo pero la tendencia es claramente al alza. Además, el proyecto ha conseguido el respaldo financiero de la Cámara de Comercio de Menorca, el Consell Insular de Menorca y el Ajuntament de Maó, con los que han firmado convenios de colaboración.

“Xuroa tiene que llegar a ser autofinanciable. Tenemos que acabar de convencer a nuestros asociados para que se suban el carro”, comenta Bosch. De momento, la iniciativa menorquina ya ha suscitado interés entre asociaciones de comerciantes de otras comunidades autónomas que se han puesto en contacto con PIME Menorca para compartir conocimientos.

Margarita Enento (Maragda Sabates): “Es una gran ocasión para un comercio pequeño”

Hace tres años que Margarita Enento abrió su zapatería de calzado infantil y juvenil en Ciutadella y se daba cuenta de que, tarde o temprano, necesitaría poder vender también por internet. “Lo había intentado por mi cuenta pero se me hacía una montaña”, explica. “Cuando apareció la oportunidad de Xuroa, me pareció que era lo que necesitaba. Como comercio pequeño, poder estar en una plataforma de estas características es una oportunidad que no puedes rechazar”, añade. “Al principio es lento tener que subir todas las referencias y las fotos, pero pasado el bache inicial, luego es muy fácil. Tan solo hay que estar pendiente del correo electrónico que te pueda llegar porque se ha producido una venta y, luego, revisar de vez en cuando lo que tienes expuesto”, comenta Margarita.

“Todo es muy mecánico y, al final, cada mes te van entrando seis o siete ventas. Yo sobre todo he vendido fuera de Menorca, a lugares como Asturias, Madrid o Andalucía. Únicamente he tenido una devolución porque la talla era pequeña pero no he tenido ningún problema más”, concluye.

Maria Pascual (Electronou): “Nos ha dado la oportunidad de vender a toda la isla”

Maria Pascual considera que gracias a Xuroa se han podido dar a conocer a toda Menorca.

La tienda de electrodomésticos que Mari Pascual regenta en es Mercadal desde el año 2015 ha vivido una revolución tras su participación en la plataforma Xuroa. “La propuesta de Ascome nos pareció muy interesante para entrar en el comercio electrónico y la respuesta de ventas que hemos obtenido ha sido muy positiva”, explica la propietaria.

“Mucha gente que no nos conocía nos ha descubierto y hemos servido neveras, televisores o aspiradores a nuevos clientes de Menorca”, añade a continuación. Mari Pascual percibe que la pandemia ha hecho florecer un sentimiento de apoyo al comercio local y en las conversaciones hay esta sensibilidad de comprar por internet a través de Xuroa en vez de en otro marketplace.

“También se acercan clientes que han visto el producto en Xuroa y vienen a ver el electrodoméstico antes de hacer la compra por el mismo portal porque quieren estar seguros de su elección”, concluye.

Pilar Palliser (Íntim): “Ha sido mi primera vez en internet”

A sus 60 años, Pilar Palliser no hubiera imaginado poder estar vendiendo a través de internet.

A sus 60 años, nunca hubiera imaginado estar vendiendo sus productos de ropa interior al mundo desde su pequeña tienda de Alaior. Cuando le propusieron participar, no se lo pensó dos veces porque siempre ha sido una persona inquieta, pero no tenía ni idea de cómo funcionaba internet. “Tenemos una persona que se llama Dani y que me ha ayudado mucho. He aprendido a subir los productos, a poner la fotografía que les pido a los proveedores, en fin, como todo en la vida, al principio parece que no serás capaz y luego te das cuenta que no es imposible”, explica Pilar Palliser.

Reconoce que tiene tantos productos que no va a poder ponerlos todos y por ello, está pensando en centrarse en algunas familias concretas. “Estoy sola en la tienda y aprovecho los ratos muertos para hacer los trabajos”, añade.

De momento, ya ha vendido a tres clientes de San Sebastián, Alicante y Madrid. “La gente del municipio quizás no lo utilice tanto como pensaba, pero luego acude a la tienda diciendo que lo ha visto en Xuroa”, concluye.