Toni Barceló (Habtur): "Los precios del alquiler vacacional no han bajado"

El nuevo presidente de la Associació d'Habitatges de Lloguer Turístic de les Balears (Habtur), Toni Barceló, ha sido el invitado de una nueva edición de 'El tardeo de El Económico'. Ha señalado que los precios de las reservas para este verano, ni los de la temporada pasada, no han bajado. "El problema no es el precio, por lo que no se están haciendo ofertas".

La previsión de Habtur es que en Semana Santa se llegará al 30% de ocupación, y en verano se llegará al 60-70% de la ocupación respecto al verano de 2019. Eso sí, siempre que no haya nueva ola.

Las viviendas que tienen más demanda este verano son las de 2-3 habitaciones. Los portales de comercialización no indican las restricciones de movilidad ni las normativas COVID-19 vigentes en Balears. "Las normas cambian cada semana y, además, puede ser que el cliente haga la reserva para más adelante. Lo que hacemos es que una vez ha reservado, le enviamos todas las condiciones y explicitamos la normativa en un anexo", señaló.

Barceló defiende que el alquiler vacacional es una solución para las familias que heredan una casa, ya que permite que no tengan que venderla y la puedan mantener.

Asimismo, también defendió que son sostenibles. "Las viviendas turísticas invertimos en sostenibilidad. Hemos puesto placas solares y hacemos reformas para mejorar la eficiencia porque también ahorramos en costes", señala. Asimismo, indica que muchas viviendas unifamiliares tienen piscina porque es una demanda del mercado pero mantiene que su cliente es un turista muy concienciado con el medio ambiente.

Indica que entre el 15% y el 25% de viviendas turísticas se pusieron en alquiler de larga temporada el pasado verano, pero están volviendo al mercado vacacional porque el de vivienda habitual no las puede absorber. "El 70% no son aptas para familias", explicó.

Mallorca cuenta con 102.000 plazas de alquiler turístico en viviendas. Solo en 2020 se dieron de alta 1.223 y en 2021 hay 21 nuevas.

Por otra parte, Barceló ha puesto de manifiesto que pese a que la mayoría de propietarios perdió más de un 30% de facturación en 2020 respecto a 2019, no se podrán acoger a las ayudas directas del Gobierno porque tributan en régimen de alquiler, mientras que solo pueden optar las empresas.