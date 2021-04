Documentales geek para ver en Semana Santa

¡Este fin de semana tenemos puente! Así que aprovecho para compartir un listado de diferentes documentales sobre tecnología que podéis ver estos días en las diferentes plataformas bajo demanda.

Comenzamos por Netflix:

- ‘Follow Me’ Este documental investiga alrededor del mundo cómo puedes convertirte en influencer, cuáles son las claves...

- ‘El dilema de las redes’, que ya os he recomendado en otras ocasiones, en el que directivos de las grandes empresas tech nos hablan de los peligros de las redes sociales como adicción.

Pasamos a Prime Vídeo con

- ‘Dataland’ nos cuenta el papel que juegan los datos y la inteligencia artificial en los diferentes ámbitos de nuestras vidas.

- ‘Ciberacoso: Cuando los odiadores se levantan’. Trata uno de los grandes problemas de las redes sociales, el ciberacoso, mediante diferentes entrevistas.

- ‘Citas peligrosas’ Analiza el modelo de negocio de Tinder, y cómo todavía falta establecer un modelo seguro para evitar su uso por parte de los depredadores sexuales.

En HBO, nos encontramos con:

- ‘The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley’, la historia de la emprendedora Elisabeth Holmes y cómo consiguió estar en lo más alto del mundo startup y luego ser acusada de fraude.

- ‘Posverdad: la desinformación y el coste de las fake news’. En este documental se trata otra de las grandes preocupaciones por parte de las redes sociales y los usuarios la desinformación y las fake news, con ejemplos como el Pizzagate.

Y cerramos el recorrido con Filmin, donde podrás encontrar:

-’Robots: historias de amor’ donde veremos cómo los humanos comenzamos a estrechar lazos con los diferentes robots.

- ‘Gaming: El mundo real’ que nos explica cómo los vídeojuegos están cambiando la forma en la que estamos construyendo nuestras ciudades.

¡Una buena selección para una buena sesión de binge watching!