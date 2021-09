La pandemia impulsa el asociacionismo empresarial

La irrupción de la pandemia ha convulsionado la actividad de la mayoría de empresas. Las restricciones han supuesto prohibiciones, nuevos protocolos y cambios en los patrones de consumo que han afectado de manera profunda a todos los negocios de Balears.

La necesidad de buscar soluciones en tiempo récord y de ser escuchados por las administraciones ha llevado a muchas empresas a crear nuevas asociaciones sectoriales que parecían en desuso, ya que la tendencia de futuro es unirse no por sectores sino por clústers, que aglutinan a empresas que trabajan en la misma cadena de valor. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, han aparecido una decena de asociaciones empresariales, siete adheridas a PIMEM, tres a CAEB, una a PIMEEF y otra independiente. Muchas otras se han adherido a las patronales para tener un mayor altavoz.

NUEVAS ASOCIACIONES. En agosto de 2020 se integró en CAEB la Associació d’Empresaris Productors Musicals de les Illes Balears, que preside Miquel Àngel Sancho y que se había creado en febrero, justo antes del confinamiento. Las circunstancias para el sector eran preocupantes en aquel entonces dadas las dificultades para desarrollar espectáculos de cara al público.

En septiembre nació la Asociación para el Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos (ADNEA) con la idea de dar voz a un amplio sector de las empresas y autónomos del sector de la reparación y mantenimiento. Su presidente es Álex Casares. Forma parte de PIMEM.

El 7 de octubre de 2020 se presentó la nueva Asociación de Industrias Fabricantes de Materiales de Construcción de las Illes Balears, que se da a conocer con el nombre Construïm. Pretende dar valor al sector de los materiales de construcción hechos en las Islas. Está formada por siete empresas: Poraxa, Ladrillerías Mallorquinas, Cas Vilafranquer, Trossos de Marès, Puma Baleares, Sa Cimentera i Pavimentos Lloseta. El actual presidente es Antoni Garí.

El 19 de octubre de 2020 se presentó la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE Balears), que preside María Cañellas. Inició su actividad con el objetivo de conseguir las mejores oportunidades para los emprendedores y los jóvenes empresarios de las Illes Balears de hasta 40 años y para darles voz. Aglutina a empresarios de sectores tan distintos como el software, el turismo o la construcción y ofrece servicios de financiación, formación y networking para transformar y reforzar las empresas. AJE Balears se ha integrado en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) y en la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE).

En el mes de octubre de 2020 apareció una nueva asociación del sector cultural para buscar salidas al ahogamiento económico provocado por las restricciones de la COVID-19. Las empresas Es Gremi, Auditorium de Palma, Novo Café Lisboa, Casa Planas y Trui Teatre unieron sus fuerzas en la nueva Asociación Balear de Salas en Directo (Absedi). Pepe Bauzá, de Es Gremi, es el presidente y está adherida a la Federació de la Petita i Mitjana Empresa (PIMEM). Pedían de forma urgente que el Govern permitiera el servicio de hostelería en los espectáculos para poder sobrevivir y, a medio plazo, buscan una mayor colaboración público-privada con las instituciones locales, insulares y autonómicas para mejorar la oferta cultural y fortalecer el sector. Los miembros fundadores de la asociación representan el 80% de las actuaciones en directo que se ofrecen en las Islas y generan 5.000 empleos directos e indirectos.

Y también se unieron en octubre de 2020 siete empresas de catering en la nueva asociación PIMEM Catering, formada inicialmente por Amida, D’Calvache, Jardín Catering, Fosh Catering, La Alacena, Turquesa y Tot a punt. Su presidente es Jordi Calvache. Se creó para tener voz ante las administraciones en un contexto de pérdida de facturación del 95%.

En enero de 2021 nació Arema, la Associació de Restauradors de Mallorca, también adherida a PIMEM. Esta nueva alianza apareció en el momento de mayor tensión social por las restricciones, cuando el Govern decretó el cierre de los negocios de hostelería y algunos empresarios empezaron a convocar protestas y manifestaciones, algunas sin autorización, para hacer sentir su malestar porque las restricciones no venían acompañadas de ayudas. Arema suma medio centenar de negocios y al frente tiene a Jaume Colombàs. Estos empresarios no se sentían representados por las patronales. “Arema nace fruto del descontento de un grupo de propietarios de restaurantes y bares de Mallorca al no sentirse representados ante las instituciones; y que no han hecho llegar bien el mensaje de situación crítica y alarmante que estamos sufriendo”, indican en su web. Ante el inicio de las protestas el Govern balear empezó a conceder ayudas de 1.500 euros mensuales por dos meses a los negocios afectados por los cierres. De forma previa pero paralela a la asociación nació el movimiento La Resistencia Balear, que encabezaba el empresario Víctor Sánchez y que fue el principal portavoz y cara visible del malestar existente en el sector.

La nueva Asociación Proguías Turísticos de Mallorca, presentada en marzo en PIMEM, nació con 20 profesionales con el acento en la necesidad de reactivar los cruceros, que dan trabajo directo a cerca del 90% de los guías turísticos, y trabajar en la recuperación económica y turística. Su presidente es Gabriel Rosales.

En el mes de mayo apareció otra asociación relacionada con la restauración, la Asociación de Chefs y Cocineros de Ibiza y Formentera, que pretende ofrecer cursos de formación, organizar eventos y crear sinergias entre los empresarios pitiusos vinculados al mundo de la gastronamía. Nació bajo el paragüas de PIMEEF con una veintena de asociados y el presidente es José Miguel Bonet.

En junio se dio a conocer la Associació d’Empresaris dels Mercats de Palma, que se había creado en febrero y que preside Antoni Torrens. Se presentó en la sede de PIMEM criticando la gestión de los mercados, que consideran demasiado burocratizadas y que permiten “prácticas abusivas”. También son partidarios de modernizar la oferta comercial para hacer los mercados más atractivos al comprador del nuevo siglo.

Mientras que en julio se presentaron dos nueva asociaciones. El 8 de julio se presentó la Asociación de Escuelas Náuticas de Balears, que pretende “hacer lobby conjuntamente para influir en las decisiones de las autoridades, además de crear un sello que certifique su calidad para hacer frente al intrusismo”. Está formada por 14 escuelas náuticas de Balears, diez de Mallorca, dos de Menorca y dos de Eivissa. Carlos Petisco, gerente de la Escuela del Mar, es el presidente. Es una iniciativa de algunos de los miembros de la Asociación de Empresas Náuticas (AENIB), adherida a CAEB, que integra un centenar de empresas relacionadas con el sector, desde astilleros hasta venta de embarcaciones, chárters, formación, reparación y mantenimiento.

Mientras que la Asociación Balear para la Atención de Mayores (ABAM) se presentó el 26 de julio. Aglutina a 25 residencias de personas mayores y centros de día. Suman 2.560 plazas residenciales y 315 de centros de día, lo que equivale, según indican, al 45% y al 60% de las plazas de Balears. Marlén Martí, de la Residencia Borenco, es la presidenta. El principal objetivo de la asociación es posicionarse como órgano consultivo de la administración a la hora de tomar decisiones sobre el sector sociosanitario residencial. Se han unido ante la vulnerabilidad que ha vivido el sector a raíz de la COVID-19, cuando las residencias han estado en el foco por los contagios que se han producido en los centros. Quieren unirse y reivindicar su papel en un futuro donde la sociedad estará cada vez más envejecida. También pretenden proponer nuevos ratios de personal por grado de dependencia en vez de por número de usuarios, mejorar la interacción entre residencias y centros de salud y actualizar los límites legales de la interveción por parte de las autoridades, revisar la normativa de inspecciones y negociar el tratamiento de residuos con los ayuntamientos, ente otros propósitos.

A finales de julio también se presentó la nueva Federació Empresarial de Restauració de les Illes Balears (FERIB). Une a las tres asociaciones de hostelería de CAEB de Mallorca, Menorca y Eivissa y la preside Alfonso Robledo, que también está al frente de Restauración CAEB Mallorca.

ADHESIONES. Otras asociaciones ya existentes se han adherido a las principales patronales para tener más voz. Se han adherido a PIMEM la Unión de Empresarios de Atracciones Diversas de Balears que representa a los feriantes, la Asociación de Empresarios Chinos de las Illes Balears (AECHIB), Activa’t Inca, Artà Empresarial, la Asociación de Empresas Productivas de Balears (AEPIB) y la Associació Plaça d’en Coll.

Mientras que CAEB incorporó en septiembre de 2020 a la Associació de Sales de Joc i Apostes de les Illes Balears (Sareiba) y en junio de 2021 a la Asociación de Empresarios de Villas Turísticas y Vacacionales de Balears (Mallorca Villas) y a la Asociación Balear de Actividades Turísticas (Abactur), que antes era conocida como AMAT, Asociación Mallorquina de Actividades Turísticas. El pasado mes de julio se unió a CAEB a la Asociación Empresarial de Distribuidores de Material Médico Sanitario de Balears (Adismes) y la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI).

Asimismo, en mayo de este año se presentó Conpymes, una nueva patronal nacional de pymes y autónomos en la que PIMEM, PIMEEF y PIME Menorca están presentes como socios fundadores.

MOVIMIENTOS SOCIALES. El confinamiento y las restricciones de movilidad y a la actividad económica que se han instaurado para frenar los contagios de COVID-19 también han impulsado nuevos movimientos sociales, sobre todo al inicio de la pandemia.

De esta forma, en el último año y medio han aparecido SOS Turismo, el Fòrum de la Societat Civil per a la reconstrucció de les Illes Balears, La vida al centre, Tots Junts y la Plataforma Vacunas, salud y economía, entre otros. En cambio, no han aparecido nuevos partidos políticos significativos ni sindicatos.