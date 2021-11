Rivera pide que las ayudas de la UE sirvan para transformar el tejido productivo balear

La directora territorial de CaixaBank en Balears, María Cruz Rivera, sostuvo anoche en la V Foro El Económico durante este verano se ha evidenciado la recuperación de la actividad turística, «mejorando la mayoría de las previsiones», y se han sentado las bases para la siguiente temporada. No obstante, Rivera invitó también a no relajarse, recordando a los asistentes los desafíos que nuestra economía tiene por delante. «Debemos ser capaces de revertir las debilidades que hemos detectado y aprovechar la oportunidad que nos brindan los fondos europeos Next Generation».

En este sentido, la directora territorial de CaixaBank, sin mencionarlos de forma explícita, pidió a los gestores políticos asistentes al foro que «sirvan para conseguir transformar nuestro tejido productivo. Ser más competitivos va a ser clave», añadió la ejecutiva.

Cautela

María Cruz Rivera incidió en la necesidad de ser «cautos» ante los escenarios macroeconómicos, aunque reconoció que todos sus indicadores llevan a pensar que «estamos en una fase de recuperación que tendrá un gran brío y que permite que nuestras perspectivas sean optimistas, pero también nos exigirá dar respuesta a los nuevos desafíos que la globalización y la digitalización van a generar». La directiva de CaixaBank también aprovechó su intervención en el V Foro El Económico para valorar la fusión de la entidad con Bankia. Rivera aseguró que la operación «supone una gran oportunidad para crear valor porque se crea una entidad fuerte, bien provisionada y bien capitalizada, beneficiosa para todos los grupos de interés». También sostuvo que la operación de fusión «se ha llevado a cabo a través del diálogo con los representantes sindicales para encontrar la mejor fórmula desde el punto de vista empresarial y personal», apostilló María Cruz Rivera en presencia de los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

Abundando en el proceso de fusión, Rivera anunció que, «en estos momentos, el foco está puesto en la ejecución final de la integración. Tras los últimos seis meses se ha avanzado decisivamente en tres áreas clave: la integración de personas, la integración del modelo de negocio y en la integración de los sistemas que garanticen nuestra misión, que no es otra que la de seguir atendiendo la necesidades de nuestros clientes para mejorar su bienestar financiero», concluyó.