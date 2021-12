Noviembre fue un muy buen mes para la ocupación en Balears. La mejora de los datos de empleo ha sido progresiva durante 2021 y el mes pasado ha acabado con 57.710 parados, menos que en el mismo periodo de 2019, y con récord histórico de afiliación media en ese mes en las Islas, 455.838. Eso sí, todavía con trabajadores en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Durante noviembre, Balears tuvo una afiliación media nunca antes alcanzada en este mes. Los datos del Observatori del Treball indican que son 455.838, 33.884 más que en 2020 y 3.733 más que en 2019 (+0,83%), cuando fueron 452.105, de manera que ya se ha alcanzado el empleo prepandemia. En el conjunto de España, la afiliación a la Seguridad Social superó las cifras prepandemia en julio y se ha mantenido por encima desde entonces, con los datos más de la serie histórica. Por comunidades, la inmensa mayoría de comunidades ya ha recuperado el nivel de empleo que tenía antes de la pandemia. Solo resta el País Vasco, todavía un 0,31% por debajo de la afiliación de noviembre de 2019, respectivamente, además de las ciudades autónomas de Ceuta (3,2% menos) y Melilla (3,44% por debajo).

Algunos de los trabajadores afiliados, sin embargo, están todavía en ERTE. Los datos más recientes que ofrece el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de octubre, indican que había 329.690 personas en ERTE en todo el país, un 1,67% de los 19.690.590 afiliados. En octubre del año pasado eran 974.032 en ERTE, un 5,13% del total de afiliados, que ascendía a 18.990.364. En Balears, en octubre de 2020 había 80.487 personas en ERTE, el 18,25% de los afiliados -era la comunidad que más tenía en términos relativos- y un año después se habían reducido a 22.549, un 4,38%, aunque todavía es la comunidad con más trabajadores en ERTE en términos relativos, seguido de cerca por Canarias (4,17%).

De noviembre a noviembre, Balears es la comunidad autónoma que ha conseguido crear más empleo en el último año, con un incremento del 8%. Le siguen Canarias (5,8%), Madrid (4,6%) y Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana (ambas con un incremento del 4,2%). Donde menos ha aumentado la afiliación ha sido en el País Vasco (1,8%), Asturias (2,2%) y Extremadura (2,3%), aunque en todas las comunidades ha subido la afiliación en términos anuales. Por islas, en el último año Eivissa ha aumentado la afiliación un 28,7% en noviembre, Formentera un 24,5%, Mallorca un 14,6% y Menorca, un 12,5%. En todas las islas y grupos de edad la ocupación ya es superior a la de 2019.

Por sectores, de noviembre a noviembre, la afiliación en la hostelería ha aumentado un 35,6%, un crecimiento muy superior al resto seguido de otros servicios (5,5%), comercio (4,5%), construcción (3,7%), industria (2,8%) y agricultura (0,5%). Además, ya hay 94.096 autónomos en la comunidad. Uno de cada cinco afiliados trabaja por cuenta propia (20,6%), más que en el conjunto del estado (16,8%).

DESEMPLEO. A finales de noviembre constaban en Balears 57.710 trabajadores en desempleo. Son 32.259 mujeres y 25.451 hombres. Es el primer mes que hay menos parados que antes de la pandemia, un descenso del 7,13% en comparación con noviembre de 2019, cuando había 62.143. Cabe decir que los trabajadores en ERTE no cuentan como parados, sino que siguen cotizando como afiliados, por lo que no figuran entre los desempleados. Por islas, Mallorca (-7,14%), Menorca (-2,84%) y Eivissa (-10,73%) ya tienen menos parados que en noviembre de 2019, pero Formentera todavía tiene un 22,26% más. La mayor parte de los parados hace tres meses o menos que están en desempleo (48,7%) o bien son parados que llevan más de un año en paro (34,8%). De hecho, la tasa de desempleo de larga duración es la más alta que se ha registrado de la serie histórica que comienza en 2005. En 2008 era solo de un 11,50%. A partir de 2009 fue subiendo de forma progresiva hasta 2013, cuando llegó al 30,56%. En 2019 se había reducido, también de forma progresiva, hasta el 18,98%. En noviembre de 2020 se disparó hasta el 31,04% y el mes pasado llegó al 34,82%. Mientras que por nacionalidad, son 43.928 parados españoles y 13.782 extranjeros, de los que la mayoría, 8.893, son extracomunitarios.

En comparación con un año antes, las cifras son positivas. En noviembre de 2020 se vivía una escalada de contagios de COVID-19. No había nadie vacunado todavía y se impusieron fuertes restricciones, como el toque de queda, la limitación de seis personas en reuniones privadas o aforos en los negocios muy reducidos. En cambio, en noviembre de este año no hubo impedimentos a la movilidad y, además, ya se han levantado prácticamente todas las restricciones a la acumulación de personas, reuniones sociales o aforos y se ha vacunado gran parte de la población española y europea. En consecuencia, la economía se ha reactivado de forma progresiva durante este 2021. De noviembre de 2020 a noviembre de este año, el desempleo ha disminuido un 32%, la mayor caída de todas las comunidades y casi el doble que la media española (-17%). Catalunya (-24%), Canarias (-23%) y Aragón (-22%) son las siguientes comunidades donde más ha retrocedido el desempleo. Por contra, Madrid (-9%), la Comunitat Valenciana (-10%) y Cantabria (-11%) es donde menos se ha reducido. Sin embargo, no todas las comunidades han recuperado las cifras de paro prepandemia. Aún son más altas ahora que en noviembre de 2019 en Catalunya (0,71% más), Cantabria (2,06%), País Vasco (3,52%), Comunitat Valenciana (8,10%) y Madrid (13,68%).

Por otra parte, las Islas contaban con 116.783 demandantes de empleo a finales del pasado mes de noviembre. Son 10.371 menos que en el mismo mes de 2019 (-8,16%) y 95.769 menos que hace un año (-45,06%). La cifra de demandantes incluye tanto a los trabajadores en paro como a los que están en ERTE. De estos 116.783, 64.020 tienen prestación de paro, el 54,8%, y 61.099 son demanandantes de empleo no ocupados.

El detalle sobre las prestaciones de paro que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal es del mes de octubre. De los 42.626 beneficiaros de alguna prestación por desempleo en Balears, había 27.518 que recibían prestación contributiva, 12.898 subsidio y 2.210 la renta activa de inserción. El gasto en prestaciones por desempleo en octubre en las Islas ascendió a 61.774.000 euros: 52.516.000 euros por prestaciones contributivas -con una cuantía media de 983,6 euros-, 8.161.000 euros por el subsidio de desempleo y 1.097.000 euros por la renta activa de inversión.

CONTRATOS. En noviembre se han firmado 30.082 contratos en las Islas, 12.106 más que un año antes (+67,3%). En concreto, se rubricaron 23.255 contratos temporales (77,31%) y 6.827 indefinidos (22,69%). De nuevo, Balears es la comunidad donde más contratos indefinidos se firmaron, con unas cifras parecidas a las de Madrid (20,1%) y Catalunya (17,3%). Por islas, en Mallorca se rubricaron 24.107 contratos (un 70,1% más que en noviembre de 2020); en Menorca, 1.771 (+27%); en Eivissa, 3.986 (+77,2%); y en Formentera, 218 (39,7%). En el conjunto de España la contratación aumentó un 39,4% anual en noviembre.