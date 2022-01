Tras una temporada 2021 mejor de lo esperado, Formentera concluye Fitur con muy buenas sensaciones. «Somos optimistas; pensamos que la temporada 2022 será muy positiva», explica Ana Juan (Formentera, 1971), presidenta del Consell de Formentera, quien afirma que entre sus objetivos se encuentra el recuperar el turismo italiano, entre otros mercados internacionales.

¿Qué ha presentado Formentera en esta edición de Fitur 2022?

Formentera se ha presentado este año bajo el lema de ‘sostenibilidad y seguridad’. Seguridad porque por motivos de la pandemia la gente quiere para disfrutar de su tiempo libre y vacaciones sitios al aire libre, que es donde menos riesgo de contagio hay. Formentera tiene muchos espacios al aire libre, tenemos muchos kilómetros de playas que no están masificadas donde poder disfrutar con seguridad. Sostenibilidad hemos tomado medidas muy importantes para avanzar hacia una sostenibilidad medioambiental pero no solo de este tipo sino también social y económica.

¿Con qué ánimo han acabado Fitur?

Hemos tenido sensaciones bastante buenas. También es verdad que acudíamos con mucha prudencia por todo el tema covid ya que estamos en plena sexta ola. Las sensaciones son realmente buenas; hay optimismo y ganas de volver a la normalidad. Pensamos que el hacer la feria de manera presencial ha colaborado a transmitir esta sensación de optimismo.

¿Piensa que se adelantará el inicio oficial de la temporada tras las buenas sensaciones de la feria turística?

Siempre trabajamos para empezar el 1 de mayo, aunque puede haber algún establecimiento que se adelante y si tiene reservas abra para Semana Santa, pero normalmente siempre es el 1 de mayo y, de momento, es lo que se está trabajando. También estamos a la expectativa de ver si más allá de esta sexta ola la gente se anima y empieza a reservar; se está esperando a hacer las reservas en el último momento por el tema del coronavirus y en la pitiusa sur no trabajamos mucho con turoperadores. En principio, hay optimismo y esperamos que esto se traduzca en muchas reservas para venir a visitarnos.

¿Qué objetivos se ha marcado Formentera para esta temporada turística?

En las dos últimas temporadas fue sobre todo turismo nacional, que era el que podía viajar con más facilidad. El año pasado empezamos con un mayo apenas inexistente, pero luego se recuperó bien el resto de meses incluso hasta finales de octubre porque los diferentes eventos que habíamos planificado para el inicio de la temporada los pospusimos para octubre y alargamos prácticamente hasta el primer fin de semana de noviembre. La verdad es que esto contribuyó a que la temporada fuese muy buena. El año pasado se recuperó el turismo nacional y ahora trabajamos para recuperar los otros mercados, por ejemplo, volver a recuperar el mercado italiano, atraer al turismo portugués, holandés, francés, alemán...prácticamente de todas las nacionalidades que nos habían venido visitando en los últimos años, pero en los dos últimos por el coronavirus no habían venido.

La sostenibilidad es muy importante para la pitiusa sur, ¿qué proyecto destaca?

Tenemos varios proyectos importantes para preservar la sostenibilidad. En el que venimos trabajando desde hace años es el Formentera.eco, que es la regulación de entrada y circulación de vehículos en los meses de temporada alta. Este será el cuarto año que lo aplicaremos. Para este año, por primera vez bajaremos de los 20.000 vehículos que pueden acceder a nuestra isla y también hemos ampliado el plazo de aplicación de esta regulación, que será del 15 de junio al 15 de septiembre. También, a petición de la sociedad de la isla a través del Consell d’Entitats, y en función de los datos obtenidos la pasada temporada hemos triplicado la tasa que pagarán los vehículos para poder acceder durante el periodo establecido; hemos pasado de un euro por día con un mínimo de cinco a tres euros con un mínimo de 15 euros. Es verdad que esta tasa no hará que los visitantes de un solo día, que son los que más sensación de saturación producen sobre nuestra isla, dejen de venir por pagar 15 euros, pero es un paso más hacia la sostenibilidad. Y los turistas que vengan de un solo día, que no se traigan su vehículo propio, que luego aquí usen el transporte público, bicis o se alquilen un coche, lo que consideren pero que no se traigan su vehículo propio.

¿Se mantendrán o incrementarán los precios hoteleros esta temporada 2022?

Por la información que me hacen llegar, la intención es mantener precios. Esto no quiere decir que en algún caso puntual se puedan subir.

¿Qué le diría a alguien que no ha visitado Formentera para que pasara allí sus vacaciones?

Formentera es una isla que recibe a los turistas con los brazos abiertos. Es verdad que apostamos por un tipo de turismo familiar, que conozca nuestra isla, que conozca a la gente que vive aquí, que respete la manera de vivir, que se interese por nuestra cultura, nuestra gastronomía... En definitiva, que quiera a nuestra isla como la queremos nosotros porque pienso que todos los beneficios que aporta el turismo a nuestra isla, que son muchos, si no redundan en la calidad de vida, no tienen sentido. Tiene que ser un turista que respete nuestra isla, a la gente que reside en ella, nuestra manera de ser y que se interese no sólo por nuestras playas, que son fantásticas y las conoce todo el mundo, sino también por nuestro patrimonio, nuestra cultura y también nuestra gastronomía.