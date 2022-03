En el ámbito del social media, lo que nunca falta son las implementaciones. Es un sector 100% cambiante, lo que hoy funciona mañana igual no, y lo que hoy no existe, mañana existirá. Es por eso que todas las grandes compañías tech tienen en mente cómo poder hacernos llegar su información.

Meta cuenta con un gran número de recursos y ha querido dar una vuelta a la manera de comunicarse con sus «clientes» y hacerlo mediante contenido más actual, una serie que se llama ‘Let me explain’ y que en cada capítulo nos habla de un tema relevante de sus políticas. Se trata de vídeos cortos de tan solo unos minutos con los que poder comprender conceptos importantes.

Hasta ahora se han emitido 5 episodios tratando las siguientes temáticas:

Episodio 1: Un vistazo de cómo Facebook ha luchado contra la información errónea sobre la vacuna COVID-19.

Episodio 2: ¿Qué está permitido en las plataformas de Meta?

Episodio 3: ¿Cómo funciona el News Feed?

Episodio 4: ¿La privacidad y la personalización están reñidas?

Episodio 5: ¿Cómo cambiará tu mundo con el metaverso?

‘Let me explain’ complementa a la perfección otra gran cantidad de herramientas que nos ofrece Meta para ponernos al día desde su blog, sus redes sociales, Meta Blueprint con cursos gratuitos, las certificaciones de Meta, webinars, atención directa con el usuario (sí, aunque suene extraño cada vez lo ofrecen más) o el servicio de ayuda de Facebook e Instagram. Estar en redes sociales es importante pero más importante es conocerlas a fondo para sacarles el máximo partido y estar protegidos cuando participamos en ellas. Al inicio de las redes apenas existían recursos para conocerlas pero hoy la información que dan al usuario es muy detallada, y normalmente la gran mayoría de los usuarios la desconoce. ¡Os animo a investigar a fondo cada una de las redes sociales!