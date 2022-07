José Fuster es el director de Fondos Europeos y Sostenibilidad de la Territorial Este de Banco Sabadell. Explica que la partida de fondos para el Kit Digital, de 3.000 millones de euros, será suficiente para fomentar la digitalización. Indica también los servicios adicionales que ofrece el banco para ayudar a financiar las partidas que no cubra el bono digital a través de anticipos, financiación y avales así como servicios de asesoramiento.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa 3.000 millones de euros para fomentar la digitalización. ¿Serán suficientes las ayudas previstas para digitalizar las empresas españolas?

Seguro. Hay que tener en cuenta que esta partida de 3.000 millones es solo para el Kit Digital que, si bien es uno de los programas puntales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que más calado tienen en el tejido de la pequeña y mediana empresa, existen otros programas de subvenciones ligados a la digitalización que sumarán más presupuesto a la digitalización.

¿Cómo puede contribuir Banco Sabadell a la digitalización de las empresas? ¿Tiene la entidad una línea específica de financiación?

Desde Banco Sabadell tenemos un claro y firme objetivo que es el de acompañar a todas nuestras empresas clientes en su transformación digital tanto por la vía del asesoramiento en materia de digitalización como por la vía de la financiación de manera que anticipamos, financiamos y avalamos los proyectos de nuestros clientes, ya sean receptores de alguna de las subvenciones o no.

¿Qué servicios específicos tiene Banco Sabadell para las pequeñas y medianas empresas?

En Banco Sabadell queremos ayudar a autónomos y empresas para que aprovechen la oportunidad de las subvenciones y fondos europeos. Por una parte, facilitamos tres subvenciones recomendadas para cada cliente empresa o autónomo, subvenciones que se van renovando a medida que se van convocando nuevas ayudas. Además de informarle de estas oportunidades directamente, ampliamos nuestra propuesta gracias al acuerdo con Price Waterhouse Coopers (PwC): un nuevo servicio que acompaña al cliente para ayudarle en la gestión y tramitación de subvenciones de acuerdo a su negocio o proyecto, proporcionando diferentes niveles de asesoramiento. Y como las empresas necesitarán financiación, disponemos de productos específicos para anticipar subvenciones o cofinanciar proyectos, así como avales ante la administración pública.

¿Servirán los fondos europeos Next Generation para impulsar la economía española? ¿No se están repartiendo de forma demasiado lenta?

El principal objetivo de los fondos europeos no es solo la salida de la crisis generada por el coronavirus sino que también es asentar las bases de la economía del futuro para hacerla mas resiliente, digital y sostenible. Por tanto, dentro de esos objetivos se enmarca sin ningún tipo de duda el impulso a la economía española. Hay que tener en cuenta que nuestro país puede recibir cerca de 140.000 millones de euros, lo que supone unos recursos equivalentes aproximadamente al 13% de nuestro PIB. No obstante, sí que es cierto que se está viendo una cierta lentitud a la hora de ejecutar el Plan, pero esto viene determinado por la propia casuística del mismo, ya que la cesión de la gestión de los fondos a las comunidades autónomas hace que el reparto sea desigual en términos de plazos, pues cada comunidad autónoma convoca las ayudas a ritmos diferentes de las otras.

¿Qué sectores productivos deberían impulsar los fondos europeos?

Prácticamente todos los sectores de la economía van a ser susceptibles de beneficiarse, por tanto, la gran mayoría de empresas y autónomos de nuestro país van a tener la oportunidad de acceder a los fondos. Si bien sectores como la construcción y las telecomunicaciones van a jugar un papel fundamental en el desarrollo del plan, estos poseen una serie de actividades relacionadas y auxiliares que también se van a ver beneficiadas por el efecto arrastre, por lo que podemos concluir que prácticamente el 100% del tejido empresarial español se va a poder beneficiar de una u otra forma, ya sea directa o indirectamente.