Gabriel Abraham, vicepresidente de Hipotels, no es un recién llegado a la sostenibilidad. Defiende que desde Hipotels adoptan medidas de economía circular desde 2003. «Hipotels lleva implementando medidas de economía circular desde el año 2003, cuando empezamos a certificar los hoteles de la cadena con la norma de gestión ambiental ISO 14001. Actualmente estamos trabajando para adaptar nuestro plan de gestión ambiental y adecuarlo a los requisitos exigidos por la normativa de turismo sostenible», afirma.

Respecto a la temporada, el vicepresidente de Hipotels hace un balance positivo refiriéndose a la ocupación. «La temporada 2022 en su conjunto ha sido muy positiva en términos de ocupación, especialmente durante el periodo de temporada alta. Podemos decir que hemos vuelto a niveles de la temporada 2019, ya que hemos igualado prácticamente los datos de ocupación, pero si tenemos en cuenta cómo ha afectado la inflación a los costes de la compañía, el balance económico es inferior», manifiesta, al tiempo que reconoce que la rentabilidad se ha reducido. «Una parte fundamental de nuestra facturación viene de los contratos que tenemos con TTOO, y los precios que no se han incrementado en los dos últimos años. Por tanto, los ingresos por esta vía se han mantenido en los mismos niveles, si bien esta temporada se han reducido las ofertas de última hora y se han vendido más estancias sin el descuento de reserva anticipada. Pero no podemos decir que se haya producido un incremento significativo de precios esta temporada. En cuanto a la rentabilidad, debemos decir que efectivamente se ha reducido. El motivo es claro: la inflación y el incremento de los costes. No solo ha subido el precio de los los alimentos de media entre un 10 y un 15%, sino también los gastos vinculados a la energía, que se han más que duplicado en solo un año», argumenta.

Abraham asegura que la masificación corresponde a un cambio de hábitos de los turistas. «No soy partidario de hablar de masificación ni saturación creo que debido a la pandemia la gente ha cambiado los hábitos y tiene más necesidad de disfrutar de actividades al aire libre. No soy partidario de reducir plazas pero si de facilitar la renovación y la modernización de las actuales», indica.

El CEO de Hipotels, respecto la nueva ley, asegura que debió aprobarse con un consenso mayor. «En mi opinión se aprobó de una manera un poco precipitada, creo que faltó algo de consenso. En el caso de la reducción del 5% de plazas en caso de efectuar una reforma, creo que se tendría que motivar a los empresarios a invertir en reformas para actualizar los establecimientos», indica finalmente Abraham.