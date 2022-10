Encarna Piñero, vicepresidenta y CEO del Grupo Piñero, está convencida de la necesidad de proteger el medio ambiente y trabajar desde la empresa por mejorar el entorno. Aboga por la protección de Balears y por la colaboración público-privada, al tiempo que no se muestra partidaria de la supresión de plazas turísticas. «Como en todo, en el equilibrio está el éxito. No debemos obviar que el turismo es el principal motor económico de Balears. De ahí que abogue al equilibrio, pero también al sentido común. Somos unos privilegiados pues contamos con un destino que es un paraíso natural que además de disfrutarlo y vivirlo, debemos protegerlo y cuidarlo. Es decir, aprovechar todo lo que nos aporta, pero con cabeza creando un destino de experiencias de calidad. Solo si lo mantenemos y aportamos valor seremos capaces de dejar un legado a nuestras generaciones futuras para que continúen siendo para ellos un motor socioeconómico. En esta labor tan importante, es necesario que sector privado y público trabajemos de manera conjunta. Las plazas turísticas son las adecuadas y las nuevas normativas o leyes ayudan a que no se masifique ninguna zona», asegura.

Piñero cataloga la ocupación registrada esta temporada de excepcional y asegura que han sacrificado el volumen por la calidad. «En Bahia Principe Hotels & Resorts hemos registrado niveles de ocupación excepcionales. En concreto, hemos rozado el 90% en todos los destinos e incluso, en algunos casos, como es España, han sido superiores. En todos los países donde operamos, este verano ha sido mejor que en 2019 tanto en ocupación como en ADR. Las expectativas para el último trimestre son muy positivas en todos los destinos. Nosotros hemos priorizado la rentabilidad frente al volumen para no tener que sacrificar en exceso nuestras tarifas por necesidad de ocupación», argumenta. La CEO es una convencida de la necesidad de proteger el medio ambiente. «Desde hace años en Grupo Piñero trabajamos con el objetivo de adaptar nuestra gestión a los riesgos climáticos, en este sentido creamos un modelo de negocio limpio y circular para administrar de forma óptima los recursos. Tenemos el compromiso de disminuir los residuos en un 50% para 2030 y garantizar el vertido cero en 2050. Para ello, desde hace años disponemos de un sistema de gestión selectiva en todos nuestros establecimientos. Ahora trabajamos en la elaboración de un Plan Estratégico de Economía Circular para toda la compañía. Somos conscientes de que nuestra actividad tiene un gran impacto sobre el consumo de materias primas y tenemos el objetivo de optimizar los procesos para avanzar en este sentido», indica.