Margalida Ramis, directora general de Grupotel, no duda en catalogar de muy positivo el balance de la temporada, aunque matiza que no ha sido mejor que el de 2019. La inflación ha pasado factura. «El balance de la temporada es muy positivo. Después de dos años de pandemia, para las empresas era muy necesario poderse recuperar de las inmensas pérdidas sufridas y estamos muy satisfechos. Las cifras de estancias y facturación son muy buenas y similares a las de las mejores temporadas del pasado. No obstante no ha sido mejor a la temporada del 2019 en términos de resultados y rentabilidad evidentemente por un tema de alza de costes», asegura.

Ramis reconoce que los turoperadores tradicionales van perdiendo cuota de mercado y afirma que, en el caso de Grupotel, que tiene como socio a TUI, son de capital importancia. La directora general de Grupotel recuerda que en 2004 ya fundaron la Xarxa d’Hotels Sostenibles en una iniciativa pionera y asegura que la economía circular es una apuesta clara. «La apuesta por la economía circular es una etapa nueva que va mas allá de la toma de medidas aisladas y que nos reafirma en el camino que iniciamos y que llevamos totalmente incorporado en nuestro ADN», manifiesta. Ramis asegura que la masificación se ha convertido en un tema recurrente para pelear y discutir. «Considero que hemos entrado en un debate que no lleva a ningún lugar. La masificación ahora es la estrella de la que hay que hablar y sobre la que hay que pelear y discutir. En el año 2020 quedó bien claro que vivimos del turismo. Cuando no se ponen los medios ni los recursos necesarios se provocan disfunciones y problemas en el sistema que se han evidenciado. La falta de mantenimiento y de inversiones en las redes públicas de saneamiento y depuración de aguas no es aceptable; más cuando se están cobrando tantos impuestos para ello como el canon de saneamiento o el ITS. La falta de una red moderna de transporte público y de taxi crea también enormes dificultades, como hemos podido comprobar», afirma. Finalmente, la directora general de Grupotel se muestra conraria a limitar las plazas turísticas legales. «No me parece bien limitar las plazas turísticas legales, ni las vacacionales ni las hoteleras. Lo que sí se debería hacer, de una vez por todas, es actuar contra la oferta ilegal. Se ha desbocado desde hace tiempo, es un hecho inconstestable y que lo llevamos advirtiendo desde el sector hotelero también. A nadie le ha interesado hacer cumplir la ley y ponerle coto. Realmente es penoso lo que puedes llegar a ver que se ofrece en el mercado, pero no se actúa por parte de Turisme y esto va en perjuicio de todos los actores del sector», acaba señalando Ramis.