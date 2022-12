El próximo miércoles 14 de diciembre tendrá lugar el encuentro entre investigadores de la UIB y la Associació Balear de Software, Internet i Noves Tecnologies (Gsbit). En este encuentro participarán importantes empresas del sector de las nuevas tecnologías, por lo que puede ser de interés para todos los investigadores que desarrollen proyectos relacionados con la temática de inteligencia artificial, analítica y minería de datos.

El propósito del encuentro es que las empresas conozcan la investigación que hace la UIB en su campo. En este sentido, los investigadores que tengan proyectos de interés para estas empresas, quieran establecer contactos con ellas, o estén buscando socios para sus trabajos de investigación podrán exponer durante cinco minutos sus resultados de innovación o nuevos proyectos por desarrollar. Después de las presentaciones habrá un aperitivo en el que las empresas podrán hablar personalmente con los investigadores, lo que será el primer paso para buscar vías de colaboración.

Tona Pou, gerente de Gsbit, considera muy adecuada esta fórmula de colaboración y se muestra entusiasmada por el encuentro. «El Vicerectorat d’Innovació tiene interés en que la investigación de la UIB llegue al ámbito empresarial y me parece que esta fórmula es de lo más adecuado que se ha hecho, en el sentido de que será eficaz que sectorialmente los investigadores muestren a las empresas de ese campo cuáles son sus líneas de investigación. Hemos focalizado el encuentro a empresas que se dediquen a minería de datos e inteligencia artificial. Es decir, que la UIB probablemente mostrará proyectos de cómo se explotan y guardan los datos y gestión de datos cruzados. En nuestro sector hay mucha investigación que no llega a impactar en las empresas. La investigación universitaria tiene unos ritmos diferentes a los de la innovación empresarial. La Universitat puede trabajar en investigaciones durante varios años, probando y probando, y hace un trabajo muy valioso en investigación fundamental, mientras que la empresa busca un mínimo producto viable que pueda comercializar lo más rápido posible, pero la investigación fundamental puede facilitar u ofrecer datos sobre otro proyecto que tú quieras hacer. Por tanto, la investigación universitaria y empresarial no tienen por qué ir juntas, pero en este encuentro la intención es visibilizar la investigación que se hace en la UIB que no ha llegado a la empresa y ver de qué manera puede ayudar a las empresas», señala Pou.

Gsbit cuenta con unos 70 asociados en Balears que se dedican a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El objetivo del encuentro es reunir el próximo día 14 en la UIB a entre 15 y 20 empresas especializadas en minería de datos e inteligencia artificial con investigadores. Los encuentros de UIB-Clústers se repetirán con diferentes asociaciones empresariales. La primera cita fue en el mes de octubre con las empresas asociadas al Clúster para la Transición Ecológica de las Illes Balears y en próximas fechas se celebrarán con Turistec, CLIQIB, Balears.T, Balearic Marine Cluster y BIOIB.