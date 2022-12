Desde que se lanzó en Silicon Valley el primer programa de aceleración para startups en 2005, las incubadoras y las aceleradoras actuaron como motores del ecosistema emprendedor, promoviendo el crecimiento de las empresas al acelerar los procesos de investigación, diseño, desarrollo y ejecución de sus ideas. En 2015 surgió Decelera Menorca (inicialmente llamada Menorca Millenials) con un nuevo formato de inversión y apoyo a proyectos en estado semilla, centrado en generar valor diferencial para las startups a través de una metodología revolucionaria de desaceleración. Ocho años más tarde, el proyecto se ha convertido en un polo mundial de atracción de startups y ha conseguido validar su modelo de negocio gracias a la creación de un fondo de inversión de hasta 30 millones que espera crecer hasta los cincuenta para poder invertir en cincuenta compañías de impacto. De momento seis de ellas ya han recibido más de dos millones de euros.

ORIGEN. El pasado 2 de octubre Decelera Menorca cerraba su séptima edición con la participación de un total de 20 startups escogida entre más de 1.000 candidaturas recibidas. Una edición de éxito en la que durante diez días, emprendedores e inversores aprovecharon para escapar del ruido de las operaciones diarias en un escenario relajado y en chanclas y bermudas, para reflexionar e inspirarse sobre cómo escalar su negocio y crecer con propósito, además de optar a conseguir la financiación necesaria que les permitiera crecer. Durante estos diez días, los responsables de Decelera Menorca revisaron en profundidad no solo los modelos de negocio de las startups sino también la cultura y los valores del equipo en los que se basará el crecimiento de cada compañía tal y como explica Marcos Martín, CEO de Decelera Menorca. «El objetivo central de Decelera es apoyar a emprendedores con propósito y ayudarles a dar los pasos necesarios para lograrlo. Nosotros evaluamos la potencialidad de las startups, vemos en qué compañías podremos aportar más valor y les ofrecemos herramientas para optimizar sus competencias y capacidades con lo que contribuye a reducir el riesgo inversor», detalla. El formato se lleva repitiendo desde 2015 y a lo largo de la vida del programa llevan contabilizadas solicitudes de más de 95 países, acogiendo a más de 160 startups globales en fase semilla y facilitando más de 3.000 reuniones con mentores e inversores. «Los resultados hablan por sí mismos: nuestras startups tienen una tasa de supervivencia del 80% y nuestros alumnos han llegado a recaudar más de 300 millones de euros. Sabemos (y hemos visto la prueba) que cuando las startups desaceleran y se toman el tiempo para reconectar con su propósito y valores mientras trabajan en su salud mental, emocional y física, sus negocios se benefician», explica satisfecho Martín.

MÉTODO DESACELERA. Decelera Menorca se asienta sobre cuatro pilares que son la sostenibilidad, emprendedores con propósito, base tecnológica y una comunidad más humana. Su método de trabajo es una combinación de variables humanas y empresariales cuya diferencia clave respecto a otra aceleradoras convencionales es lo que llaman su metodología de Due Diligence Humana. «Las metodologías de Lean Startup han ganado una gran tracción en el ecosistema de las startups, ya que muchas startups de éxito han demostrado que aplicándolas a su negocio, han reducido su tiempo de comercialización y han aumentado su ratio de éxito global», explica Marcos Martín. «Sin embargo, estas metodologías se centran casi por completo en el cliente y el negocio. A menudo ignoran el componente del equipo, y acaban infravalorando sus puntos fuertes y sus posibles limitaciones», detalla. «Durante el programa, promovemos un enfoque diferente y animamos a las startups a utilizar un proceso de design thinking colaborativo que les ayude a identificar tanto sus retos humanos como los del negocio, a encontrar posibles soluciones u oportunidades y, sobre todo, a poner al ser humano en el centro, evitando suposiciones y trabajando con necesidades reales», constata.

«Poder dar a los fundadores de las startups todas estas herramientas personales y profesionales les ayudará a entender hacia dónde quieren ir y cuál es la mejor manera de presentar a los inversores los últimos días del programa. Además, no diseñamos un método y experiencia solo para las propias startups, sino para nuestros experience makers (mentores) e inversores, ya que creemos que todos ellos necesitan desacelerar y humanizar sus roles para poder conectar con los propósitos y equipos de las startups, y no solo con sus negocios», comenta. El Método Decelera también tiene el intangible de su ubicación paradisiaca. «Menorca es como un coworking abierto. Cuando hay que pensar, nos vamos al Lazareto. Cuando hay que hacer algo más inspiracional nos trasladamos al Far de Cavalleria. Cuando hay que hacer algo colaborativo pasamos la mañana en Cala Pudent recogiendo plásticos», destaca Martín.

FINANCIACIÓN. A principios de 2022 registraron en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la creación de un fondo de capital riesgo llamado ‘Decelera Ventures I’ junto a Sancus Capital por valor de 30 millones de euros con el que prevén invertir en hasta 50 startups que tengan impacto y con objetivos sostenibles en su estado semilla. Este fondo llegará a ser de hasta 50 millones de euros, que se invertirán en un periodo de tres o cuatro años, y se va a desinvertir en seis. «Nuestro objetivo es invertir entre 40 y 50 compañías con aportaciones de 150.000 a 300.000 euros», explica Marcos Martín.

El fondo está dirigido por el propio Martín así como por Jordi Vallejo, Jaime Pérez de Laborda, Borja Escalada y Diego Laresgoiti. «En 2016 creamos Torret Road como vehículo de inversión de Menorca Millennials para apoyar emprendedores en serie y dados los buenos resultados decidimos dar un paso más», detalla Martín. El dinero captado se usará para invertir en las startups escogidas con la capacidad de ir aportando hasta dos millones de euros por compañía para seguir apoyándolas y apostando por ellas. Actualmente el ritmo de programas de desaceleración es anual, aunque ya para 2023 estudian la opción de aumentar a dos eventos presenciales. Hace pocos días ya han abierto la nueva convocatoria de Menorca y en apenas tres semanas llegan recogidas 600 solicitudes.